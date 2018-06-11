Сборная Нигерии по футболу прибыла в Россию на ЧМ-2018

Игроки и тренерский штаб сборной Нигерии по футболу прибыли в Россию для участия в чемпионате мира.

Об этом сообщает ТАСС.

Нигерийцы будут жить на базе в Ессентуках и тренироваться на стадионе «Ессентуки Арена». 12 июня будет проведена открытая тренировка.

На групповом этапе мирового первенства подопечные Гернота Рора встретятся с Хорватией, Исландией и Аргентиной.

Ранее сообщалось, что Месси раздал автографы после открытой тренировки сборной Аргентины.