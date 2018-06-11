Сборная Нигерии по футболу прибыла в Россию на ЧМ-2018

Игроки и тренерский штаб сборной Нигерии по футболу прибыли в Россию для участия в чемпионате мира.
Об этом сообщает ТАСС.
Нигерийцы будут жить на базе в Ессентуках и тренироваться на стадионе «Ессентуки Арена». 12 июня будет проведена открытая тренировка.
✈️✈️🇳🇬✈️🇳🇬✈️🇳🇬✈️🇳🇬✈️✈️🇳🇬⚽⚽⚽ #SoarSuperEagles#Team9jaStrong - #regrannpic.twitter.com/jnJO77UQYA— The NFF 🇳🇬 (@thenff) 11 июня 2018 г.
На групповом этапе мирового первенства подопечные Гернота Рора встретятся с Хорватией, Исландией и Аргентиной.
Ранее сообщалось, что Месси раздал автографы после открытой тренировки сборной Аргентины.