«Справедливое решение»: полуфинал Кубка России «Зенит» — «Спартак» состоится в Петербурге

Полуфинальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге. Такое решение принял исполком Российского футбольного союза. В организации объяснили, что при составлении регламента турнира на текущий сезон была допущена ошибка. Президент РФС Александр Дюков подчеркнул, что вердикт позволил сохранить целостность соревнования. Владелец красно-белых Леонид Федун не согласился с такой постановкой вопроса, бывший игрок команды Сергей Юран призвал оспорить решение РФС, а экс-нападающий сине-бело-голубых Александр Кержаков отметил, что фактор трибун не сыграет значимой роли в противостоянии.

«Осталось только Вилкова поставить судить…»

Полуфинальный матч Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил РФС в своём Telegram-канале. В Российском футбольном союзе признали, что в регламенте турнира на сезон-2019/20 была допущена ошибка.

«При определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/20. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своём стадионе. По этому принципу провели игру «Химки» — «Торпедо», — говорится в заявлении РФС.

Также союз утвердил регламент проведения оставшихся матчей турнира. В Кубке России командам, как и в РПЛ, будет разрешено делать по пять замен. При этом три из них можно провести в игровое время, а ещё две — в перерыве. А в дополнительное время при необходимости появится возможность осуществить и шестую.

Решение провести матч между «Зенитом» и «Спартком» в Санкт-Петербурге вызвало резкое неприятие со стороны владельца красно-белых Леонида Федуна. Он назвал произошедшее абсолютно неправильным.

«Я голосовал против. Большое количество людей воздержалось. Понятно, что «Зенит» тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Михаила Вилкова поставить судить… И тогда всё у них будет хорошо», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

В свою очередь президент РФС и бывший председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков сообщил, что против данного решения выступил лишь один член исполкома, а ещё несколько человек, включая его самого, воздержались.

«На протяжении десяти лет хозяином поля с 1/8 финала становился клуб, который провёл меньше матчей на своём поле до того. Исполком считает, что в этом случае должен быть соблюдён данный принцип, он был применён к матчу «Химки» — «Торпедо». Это решение позволяет сохранить целостность турнира, плюс, на наш взгляд, оно более справедливое», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

По словам руководителя РФС, «Спартак» предлагал провести жеребьёвку для определения хозяина поля, а вариант с проведением матча на нейтральном стадионе не был поддержен. Также он отреагировал на эмоциональное заявление Федуна.

«Вы же прекрасно понимаете, что решения не продавливаются в пользу «Зенита». Если бы это было так, то чемпионат бы завершили, а на грудь футболистам «Зенита» повесили золотые медали. Данный комментарий Федуна на грани. У нас есть судейский комитет, есть комитет по этике, но я со своей стороны с инициативой выходить не собираюсь», — добавил Дюков.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 19 июля, а финал пройдёт 25-го числа. Изначально решающую встречу турнира должен был принять Екатеринбург, однако в связи с пандемией коронавируса РФС примет решение о месте проведения позднее.

В преддверие дерби команды будут находится в равных условиях. Обе за четыре дня до него, 15 июля проведут домашние поединки 29-го тура РПЛ. «Зенит» примет «Оренбург», а «Спартак» — «Ахмат». Таким образом красно-белым не придётся преодолевать слишком большое расстояние на пути в Северную столицу. К тому же с большой долей вероятности обе команды решат свои турнирные задачи до 28-го тура.

«Пробелы» в регламенте и предложение Федуна

В предыдущие годы право принять соперника по Кубку России, начиная с 1/8 финала, получала команда, которая провела меньшее количество игр дома. Однако в регламенте турнира в нынешнем сезоне правила прописаны нечётко. Матчи 1/16 финала команды РПЛ проводили на выезде. А на стадии 1/8 в случае пересечения клубов РПЛ применялась жеребьёвка. Указания по определению хозяев в других стадиях отсутствовали.

В преддверии четвертьфинала РФС также провёл жеребьёвку, чтобы определить хозяев поля в тех матчах, где между собой встречались коллективы Премьер-лиги, поскольу все они на тот момент провели по одной игре дома и на выезде. Так, «Спартак» получил право принять ЦСКА, а «Ахмат» — «Зенит».

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А вот при определении хозяина поля в противостоянии представляющих ФНЛ «Химок» и «Торпедо» РФС оказался в затруднительном положении, ведь оба коллектива к тому моменту провели по два матча дома. В результате союз принял решение организовать встречу в Химках, начав отсчёт разности выездов и приёмов с 1/16 финала.

Как только стало известно, что «Зенит» и «Спартак» встретятся в полуфинале турнира, вокруг места проведения важного матча разгорелись серьёзные споры. Например, Федун призывал определить хозяина с помощью жеребьёвки.

«Раз в регламенте этого пункта не прописано, я бы хотел, чтобы хозяев полуфинального матча определила жеребьёвка», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

В свою очередь главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что при составлении регламента РФС была допущена элементарная ошибка.

«Думаю, она будет скорректирована и мы сыграем по правилам, которые давно все знают. По которым и проводился, и проводится этот Кубок России», — цитирует специалиста официальный сайт клуба.

«Для всех было очевидно, что регламент нужно менять»

После исполкома РФС Семака поддержал бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков. По его мнению, в Российском футбольном союзе поступили правильно.

«В Кубке России хозяином поля всегда становилась команда, проведшая меньше матчей дома. Это логично. Считаю, данное решение справедливым. Не думаю, что это вердикт в пользу «Спартака», «Зенита» или какой-либо другой команды. Для всех было очевидно, что регламент нужно менять», — заявил Кержаков в интервью RT.

При этом лучший бомбардир в истории петербуржцев предположил, что к решению РФС все должны отнестись достаточно лояльно, поскольку после пандемии коронавируса фактор домашнего поля весьма условен.

«На трибунах будет не так много болельщиков, чтобы говорить о «факторе 12-го игрока». Думаю, он и в матче между «Зенитом» и «Спартаком» не сыграет решающей роли. Тем не менее, считаю, петербуржцев фаворитами. Я и до того говорил, что у них больше шансов на победу. Не так важно, где состоится матч», — добавил Кержаков.

А вот главный тренер «Химок» и бывший футболист «Спартака» Сергей Юран считает, что менять регламент в преддверии полуфинала не стоило.

«Почему именно сейчас озаботились этой проблемой? Закончился сезон — вносите изменения. Считаю, это неправильно. Все должны находиться в равных условиях, тогда не будет возникать лишних разговоров», — посетовал специалист.

По его словам, руководству «Спартака» следует оспорить вердикт РФС, если такая возможность существует.

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«Будь я руководителем клуба, у меня появилось бы желание задать вопрос: «Почему это сделано перед полуфиналом?» Ведь у «Спартака» есть шанс попасть в еврокубки. Слова Федуна? Это его мнение. Если он высказывает его, наверное, оно имеет под собой какую-то почву», — отметил Юран.

При этом тренер, как и Кержаков, согласился с тем, что домашнее поле в нынешней ситуации не даст особой форы «Зениту».

«Решение провести матч в Санкт-Петербурге кардинальным образом не повлияет на результат. Всё-таки стадион не заполнится на 100% и атмосфера будет немного не та. Это будет похоже, скорее, на некую контрольную встречу. Думаю, фаворита в данном противостоянии нет», — подытожил Юран.

Член Исполкома РФС и президент Московской федерации футбола Сергей Анохин также считает, что присутствие минимального количества болельщиков на «Газпром Арене» не повлияет на характер встречи.

«Если бы было принято решение о жеребьёвке, получился бы опасный прецедент. Судьбу места проведения игры решал бы случай. При таком варианте клуб может постоянно играть на выезде, пострадают болельщики. В этот раз стадион не будет заполнен полностью, и особого преимущества «Зенит» не получит. К сожалению, к сложившейся ситуации привела ошибка в регламенте. Но из всех возможных решений было выбрано наиболее правильное», — объяснил Анохин.