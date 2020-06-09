Президент РФС объяснил решение провести матч «Зенита» и «Спартака» в Санкт-Петербурге

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил, почему исполком организации принял решение провести матч полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

«Что касается голосования, исполком в целом поддержал это решение. Несколько человек воздержались, включая меня, один человек был против», — цитирует главу РФС «Чемпионат».

Он отметил, что при составлении регламента на сезон была действительно допущена техническая ошибка, но на протяжении десяти лет до этого хозяином поля становилась именно та команда, которая провела меньше матчей дома.

«Это решение позволяет сохранить целостность турнира, плюс, на наш взгляд, это более справедливое решение. Так как мы, скорее всего, останемся в формате одного матча в Кубке России, а не двух, то жеребьёвка — не самый хороший вариант. Если это будет, то мы придём к тому, что какой-то клуб вообще не будет играть дома. Поэтому мы выбрали другой вариант», — добавил Дюков.

Изначально ожидалось, что хозяином полуфинала станет «Зенит», но, как оказалось, после изменения регламента Кубка России в нём отсутствует метод определения хозяина поля на стадии полуфинала турнира. 9 июня исполком РФС решил, что матч пройдёт в Санкт-Петербурге.

На стадии 1/4 финала «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» (2:1 ДВ), а «Спартак» в столичном дерби одолел ЦСКА (3:2 ДВ).

Ранее Сергей Юран заявил, что не считает, что проведение матча «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге может повлиять на результат.