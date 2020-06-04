Незаметный герой «Спартака»: как Максименко стал одним из лучших вратарей России

Александр Максименко в текущем сезоне регулярно выручает «Спартак» и практически не допускает результативных ошибок. По количеству сейвов в матчах РПЛ он занимает четвёртое место, опережая Игоря Акинфеева, Матвея Сафонова и Маринато Гильерме, и в целом отражает 76% ударов в створ своих ворот во всех турнирах. При этом 22-летний голкипер демонстрирует высокую точность передач: 88% его пасов доходят до адресатов, а один стал голевым.

Невероятные спасения и минимум ошибок

Александр Максименко заиграл в составе «Спартака» в прошлом сезоне. 20-летний голкипер получил место в воротах из-за травмы Александра Селихова и воспользовался своим шансом. В первых четырёх турах РПЛ воспитанник клубной академии не пропускал, а красно-белые набрали десять очков из 12 возможных.

А вот в пятом туре Максименко допустил первую грубую ошибку. В дерби с «Динамо» Александр не сумел парировать удар Владимира Рыкова практически с центра поля. Не лучшим образом голкипер дебютировал и в Лиге чемпионов, где трижды пропустил от ПАОК.

Таким для футболиста получился весь дебютный сезон. В целом он действовал надёжно, но порой допускал ошибки. В ноябре — декабре Максименко даже уступил место на последнем рубеже «Спартака» Артёму Реброву, но вскоре снова вернулся в основу.

Показательным для Александра стал матч последнего тура РПЛ в Оренбурге, где он допустил две результативные ошибки, а красно-белые потерпели поражение, которое лишило команду путёвки в групповой этап Лиги Европы. Олег Кононов на пресс-конференции прямо заявил, что помарки голкипера повлияли на результат.

Максименко отнёсся к произошедшему как настоящий профессионал и в текущем сезоне практически перестал допускать результативные помарки. Можно вспомнить лишь пропущенный им практически с «нулевого» угла мяч в игре с «Уралом». Но в данной ситуации вину с вратарём обязан разделить Андрей Ещенко, который позволил Отману Эль-Кабиру слишком легко себя обыграть. Да и в целом тот матч получился крайне неудачным для «Спартака» — в створ ворот москвичей пришлось семь ударов.

Также можно вспомнить дальний выстрел Марио Фернандеса в дерби в рамках первого круга, с которым Максименко не справился. Однако в данном случае снаряд вылетал из-за спин игроков, и Александр попросту не успел среагировать.

Зато если бы не два его фантастических сейва в самом начале матча, «Спартак» мог бы и не добиться победы над ЦСКА. Особенно запомнилось болельщикам невероятное спасение ногой после удара Фёдора Чалова с близкой дистанции.

И подобные чудеса Александр совершал практически в каждом туре. Можно вспомнить его уверенные действия в стартовой встрече чемпионата с «Сочи», пять сейвов в дерби с «Динамо» и двойное спасение в концовке поединка в Самаре. Наконец, несколько раз выручил «Спартак» Максименко и в последнем на данный момент матче первенства страны с «Оренбургом».

Неоднократно выручал партнёров уроженец Ростова-на-Дону и в других турнирах, например, в непростых встречах Лиги Европы с «Туном». Великолепный матч он провёл в 1/8 финала Кубка России с «Ростовом». Наконец, в четвертьфинальной встрече турнира с ЦСКА именно его результативная передача помогла «Спартаку» вырвать победу в дополнительное время — 3:2.

Уверенная игра вратаря позволила «Спартаку» набрать немало очков, и, если бы не его спасения, красно-белые могли располагаться в турнирной таблице РПЛ ближе не к первой пятёрке, а к зоне вылета. В пропущенных же голах вины Максименко зачастую не было. Как правило, голкипера расстреливали с близкой дистанции после явных ошибок защитников.

Показательна игра второго круга с «Ростовом» на «Открытие-Арене», когда Александр хотя и пропустил четырежды, но, по сути, не имел шансов спасти команду ни в одном из результативных эпизодов, да ещё и отразил пенальти от Ивелина Попова.

Превосходство над Гильерме и прогресс по сравнению с прошлым сезоном

Неудивительно, что, так часто выручая свою команду, Максименко входит в число лидеров текущего сезона РПЛ по количеству сейвов (69). По этому показателю он занимает четвёртое место и уступает лишь Юрию Дюпину («Рубин», 94), Сергею Рыжикову («Крылья Советов», 87) и Георгию Шелия («Тамбов», 72). Однако их нахождение в числе лидеров не должно удивлять, ведь три этих вратаря защищают цвета аутсайдеров, по воротам которых просто наносится гораздо больше ударов.

«Спартак» же по количеству допущенных выстрелов в РПЛ занимает шестое место (в среднем 13,7 за матч). Выше располагаются «Зенит» (10.9), «Краснодар» (12), ЦСКА (12.7), «Динамо» (13.2), «Локомотив» (13.3) и «Ростов» (13.6).

Голкиперы указанных команд совершили сейвов меньше, чем Максименко: Игорь Акинфеев (68), Маринато Гильерме (58), Матвей Сафонов (57), Антон Шунин (41), Андрей Лунёв (35).

Также поражает количество сейвов вратаря «Спартака» после ударов из пределов штрафной — 44. По этому показателю в лиге он уступает лишь вышеупомянутым Дюпину (48) и Рыжикову (46). Зато конкуренты из топ-клубов остались далеко позади: Акинфеев (38), Гильерме (35), Сафонов (28). Данная статистика свидетельствует о том, что защитники красно-белых регулярно допускают помарки и позволяют расстреливать собственные ворота. Но это не мешает Максименко спасать свою команду в самых непростых ситуациях.

Всего во всех турнирах по воротам Александра нанесли почти 400 ударов — 396, 145 из которых пришлись в створ. 113 вратарь отразил. Процент отбитых выстрелов Максименко — 76%. Это второй результат среди отечественных голкиперов в текущем сезоне после Александра Беленова (85%) В РПЛ же он достигает 77%. При этом нельзя забывать, что Беленов выступает за «Уфу», которая делает ставку на оборону и практически не позволяет соперникам бить по своим воротам.

Сказать такое о «Спартаке» никак нельзя, однако Максименко при всех ошибках защитников провёл семь матчей на ноль в чемпионате страны и пропустил вперёд лишь Беленова (11), Дюпина (9) и Акинфеева (8). А вот оппонента в борьбе за «пост номер один» в молодёжке Сафонова Александр превосходит, как и «первого номера» основной сборной Маринато Гильмере. В активе обеих по семь «сухарей».

А главное Максименко обладает важным качеством, без которого немыслим современный голкипер — хорошей игрой ногами. По количеству точных коротких передач он вовсе занимает второе место в текущем сезоне РПЛ (229). Заброс же Александра в кубковом матче с ЦСКА, как уже говорилось, стал результативным.

А по количеству пропущенных мячей в РПЛ Александр обходит как Сафонова, так и многолетнего основного голкипера национальной команды Игоря Акинфеева (22).

Также любопытно отдельно сравнить Максименко с Сафоновым. На данный момент по большинству показателей Александр оппонента превосходит: пропущенные мячи (30 : 36), отбитые удары (3,4 в среднем за матч : 3,2), процент отбитых ударов (76% : 73%), количество суперсейвов (1,18 в среднем за матч : 1) и процент точных передач (88% : 85%).

Вдобавок Матвей крайне неудачно провёл еврокубковый сезон, пропустив в шести матчах 14 мячей. Вторую половину группового этапа Лиги Европы на последнем рубеже «Краснодара» провёл Станислав Крицюк.

По большинству показателей спартаковец обходит и основного вратаря сборной России Гильерме. Например, в среднем за игру Максименко совершает 1,18 суперсейва, тогда как Маринато — лишь 0,84. Куда реже спасает «Динамо» и второй голкипер национальной команды Шунин (0,78), и Акинфеев (1,07).

Прогрессирует Александр и по сравнению с прошлым сезоном. Тогда он отбивал 70% ударов, сейчас — 76%. А точность передач возросла с 85% до 88 %.

К слову прогресс Максименко отмечают и соперники. Например, Гильерме признался, что ему нравится, как играет голкипер «Спартака».

Уверенность в себе, дружба со старшими и скромность

Но главное, в чём прибавил Максименко — уверенность в себе. Как уже говорилось, Александр в текущем сезоне практически перестал ошибаться. С ним на последнем рубеже защитники чувствуют себя спокойно, понимая, что их ошибки может исправить надёжный голкипер.

По-настоящему полюбили уроженца Ростова-на-Дону и болельщики, которые с августа по октябрь трижды признавали его лучшим футболистом команды.

Подкупает Максименко и правильным отношением к делу. За свою недолгую карьеру он не был замечен ни в одном скандале, не был уличён в нарушениях режима. Александр дружит с экс-капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым и называет Реброва «наставником». 22-летнему голкиперу не вскружило голову после первых успехов, и он не перестал учиться у более старших партнёров.

«Я очень хочу иметь достойное окружение, которое не даст мне спуску. Чтобы мне не позволяли даже на сантиметрик подняться над землёй. К счастью, у меня такое окружение и есть: друзья, близкие, родители. Ну и тренерский штаб, который всех нас держит на земле», — приводит слова Максименко в Instagram «Red Bull Russia».

А также Александр не намерен останавливаться на игре в РПЛ и хочет попробовать свои силы в Европе.

Остаётся надеяться, что Александр продолжит относиться к футболу правильно и прогрессировать. В таком случае голкипер красно-белых рано или поздно окажется в первой сборной, а, может быть, даже поедет на Евро-2020.