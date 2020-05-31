Максименко хотел бы попробовать свои силы в Европе

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Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко рассказал, что хотел бы поиграть в одном из европейских чемпионатов.
Максименко хотел бы попробовать свои силы в Европе
  • РИА Новости

«Хотелось бы попробовать. Но пока вообще нет. Если меня не позовут, буду в «Спартаке» всю карьеру, не расстроюсь. Думаю, у каждого российского игрока есть амбиции туда поехать, но получается у единиц. Нравятся Англия, Германия. Топ-5», — приводит слова Максименко «Матч ТВ».

22-летний голкипер является воспитанником «Спартака» и дебютировал за основной состав в 2017 году. В общей сложности он уже провёл 60 матчей за московский клуб, 19 из них отыграв на ноль.

Ранее Максименко заявил, что игроки «Спартака» не боятся тренироваться из-за коронавируса.

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