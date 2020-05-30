Максименко заявил, что игроки «Спартака» не боятся тренироваться из-за коронавируса

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Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко рассказал, как проходят тренировки команды во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.
Максименко заявил, что игроки «Спартака» не боятся тренироваться из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Приняли условия тренировок. Здесь ничего не поделаешь. В разное время ходим ужинать, обедать. Уже четвёртый или пятый день так, но мы привыкли. У нас в команде нет таких, кто боится тренироваться во время коронавируса. Мы все соскучились, все хотят играть. На эмоциях тренируемся, неважно, какие нагрузки дают, — мы рады, что есть мяч, поле. Очень хочется доиграть этот сезон», — сказал Максименко во время эфира в Instagram Red Bull Russia

В Москве по-прежнему действуют ограничения в связи с пандемией коронавируса, однако клубам РПЛ разрешено вести тренировочный процесс на своих базах, соблюдая правила социального дистанцирования.

Ранее сообщалось, что «Ростов» может вернуть Гулиева из «Спартака».

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