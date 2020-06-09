Владелец «Спартака» высказался о решении провести матч КР с «Зенитом» в Санкт-Петербурге

Короткая ссылка
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) о месте проведения полуфинального матча Кубка России с петербургским «Зенитом».
Владелец «Спартака» высказался о решении провести матч КР с «Зенитом» в Санкт-Петербурге
  • Владимир Песня
  • РИА Новости

«Я голосовал против. Они говорят, что в регламенте была допущена ошибка. Поэтому решили сыграть полуфинал в Питере. Но ведь положение существует. И менять правила по ходу — на мой взгляд, абсолютно неправильно. Как я уже сказал, я проголосовал против. Большое количество людей воздержалось», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

По его словам, любые запросы «Зенита» продавливаются, и он был уверен, что решение будет принято именно в пользу сине-бело-голубых.

«А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство... И тогда всё у них будет хорошо», — добавил Федун.

На стадии 1/4 финала «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» (2:1 ДВ), а «Спартак» в столичном дерби одолел ЦСКА (3:2 ДВ). 

Ранее стало известно, где пройдёт матч полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить