Стало известно, где пройдёт матч полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком»

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Российский футбольный союз (РФС) определил хозяина поля в матче полуфинала Кубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».
Стало известно, где пройдёт матч полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком»
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РФС, матч состоится в Санкт-Петербурге.

«При определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/20. Тогда хозяйкой встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своём стадионе», — говорится в сообщении.

На стадии 1/4 финала «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» (2:1 ДВ), а «Спартак» в столичном дерби одолел ЦСКА (3:2 ДВ). 

Ранее сообщалось, что армяне, казахи и киргизы не будут считаться легионерами в РПЛ с сезона-2020/21.

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