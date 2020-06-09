Стало известно, где пройдёт матч полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком»

Российский футбольный союз (РФС) определил хозяина поля в матче полуфинала Кубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

Как сообщает пресс-служба РФС, матч состоится в Санкт-Петербурге.

«При определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/20. Тогда хозяйкой встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своём стадионе», — говорится в сообщении.

На стадии 1/4 финала «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» (2:1 ДВ), а «Спартак» в столичном дерби одолел ЦСКА (3:2 ДВ).

Ранее сообщалось, что армяне, казахи и киргизы не будут считаться легионерами в РПЛ с сезона-2020/21.