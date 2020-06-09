Кержаков оценил решение провести матч Кубка России «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге

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Лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков поделился мнением относительно решения Российского футбольного союза (РФС) провести в Санкт-Петербурге матч 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
Кержаков оценил решение провести матч Кубка России «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге
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«В РФС признали, что допустили ошибку при составлении регламента, и сейчас поменяли его. В Кубке России хозяином поля всегда становилась команда, проведшая меньше матчей дома. Так было всегда, и это логично. Считаю данное решение справедливым. Не думаю, что это вердикт в пользу «Спартака», «Зенита» или какой-либо другой команды. Для всех было очевидно, что регламент нужно менять», — заявил Кержаков RT.

Ранее РФС определил хозяина поля в матче полуфинала Кубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

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