Талант «Краснодара», легенда ЦСКА и лидер «Зенита»: лучшие джокеры Российской футбольной премьер-лиги 2010-х

RT составил список игроков Российской премьер-лиги последнего десятилетия, которые наиболее успешно проявляли себя на поле в тех встречах, в которых им изначально не находилось места в основе. Возглавил «табель о рангах» армеец Сейду Думбия, повторно покинувший Россию в феврале 2016-го.

10. Георге Букур («Кубань»)

64 выхода на замену (1366 минут), семь голов + передача

Открывает рейтинг лучших джокеров в истории РПЛ бывший футболист «Кубани». Букур пополнил состав краснодарского коллектива в 2010 году и на протяжении шести лет верно служил ему. Правда, стать твёрдым игроком основы у него так и не получилось, вследствие чего большую часть встреч он начинал на скамейке запасных. Так, в чемпионате России на его счету значится 125 матчей, и лишь в 61 из них он появлялся в старте.

Для Букура самым успешным стал сезон-2010/11, в котором он разразился шестью голами, а в четырёх из них помог команде взять верх. При этом один из самых памятных мячей пришёлся на чемпионат-2012/13. «Кубань» установила личное достижение, заняв пятое место по итогам первенства, а сам Георге великолепно вышел на замену в важном противостоянии «Локомотиву». Ему потребовалось всего три минуты, чтобы поразить ворота Дарио Крешича и принести южанам важнейшую победу.

9. Аблай Мбенг («Ахмат»)

64 выхода на замену (1138 минут), семь голов + передача

Выше расположился Аблай Мбенг, на протяжении пяти последних лет защищавший цвета грозненского «Ахмата». Как и румын, сенегалец не смог заслужить доверие тренерского штаба, вследствие чего 64 из 104 встреч в РПЛ начинал на скамейке. Тем не менее это не помешало ему наколотить 23 гола и уже сейчас расположиться на третьей строчке в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Чаще отличались лишь Маурисио (28) и Андрей Федьков (36).

Мбенга можно смело назвать специалистом по голам в концовках. Всего после 76-й минуты он забивал шесть раз, причём трижды — и вовсе в компенсированное время. Неудивительно, что на этот отрезок пришёлся и главный шедевр Аблая в его российской карьере. В ноябре 2015 года во встрече со «Спартаком» он вышел на поле лишь на 77-й минуте, а уже четыре минуты спустя принёс своему коллективу победу. Нападающий принял мяч в штрафной и эффектным ударом через себя застал врасплох Артёма Реброва.

8. Рикардо Лаборде («Краснодар»)

57 выходов на замену (1333 минуты), семь голов + пять передач

Ещё реже в основе своего коллектива появлялся Рикардо Лаборде. Тем не менее его приход совпал со становлением «Краснодара» в статусе одного из фаворитов чемпионата России. В первый же сезон он помог «быкам» подняться на пятое место в РПЛ и выйти в финал Кубка России. Правда, сам колумбиец не радовал результативностью, а его самое яркое выступление пришлось на встречу с «Динамо». После выхода на замену хавбек сначала забил победный мяч, а потом заработал удаление за грубый фол на Юрии Жиркове.

В результате Лаборде провёл за «Краснодар» в общей сложности 116 матчей за пять сезонов и покинул коллектив на правах свободного агента. При этом пусть он и не сумел стать важным футболистом чёрно-зелёных, но как минимум может считаться их талисманом. В тех случаях, когда Рикардо отмечался точными ударами, его команда не уступала: в 15 случаях одержала победу и ещё дважды сыграла вничью.

7. Майкон («Локомотив»)

43 выхода на замену (1024 минуты), семь голов + четыре передачи

Хавбек железнодорожников также не сумел в полной мере реализовать заложенный в него потенциал и стать лидером команды. В 2010 году «Локомотив» потратил на приобретение техничного бразильца €4 млн, но за семь лет тот отметился всего 23 голами и 21 передачей. Однако в 2016 году он вписал своё имя в историю РПЛ, став автором самого быстрого на тот момент дубля. В игре с «Анжи» ему потребовалось всего четыре минуты, чтобы дважды распечатать ворота махачкалинцев.

Стоит отметить, что Майкон был крайне эффективен в роли джокера. Достаточно вспомнить хотя бы его гол в ворота ЦСКА в октябре 2016 года. Бразилец появился на поле на 65-й минуте и уже спустя 27 секунд записал себе в актив победный мяч. Всего в его послужном списке оказалось семь точных ударов и четыре результативные передачи — на одну меньше, чем у Лаборде.

6. Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)

30 выходов на замену (680 минут), семь голов

При этом одним из лидеров по эффективности среди игроков подмены можно смело назвать Магомеда-Шапи Сулейманова. На протяжении последних двух сезонов Мурад Мусаев регулярно полагался на воспитанника в критические моменты, и тот оправдывал доверие. Всего за два года от юного дарования пострадали семь разных коллективов, причём каждый из голов помогал «Краснодару» взять верх.

Подвиги Сулейманова не ограничиваются внутренним первенством. Хавбек крайне успешно выходил на замену в играх со «Стандартом», «Байером» и «Валенсией» в Лиге Европы, а его мяч в ворота испанской дружины и вовсе вышел потрясающим. Несмотря на высочайшую эффективность, атакующего полузащитника роль джокера не устраивает. Так, в августе 2019 года обычно сдержанный Магомед-Шапи открыто заявил, что ему надоело оставаться в запасе.

5. Сердар Азмун («Зенит»)

52 выхода на замену (1398 минут), восемь голов + пять передач

В отличие от Сулейманова, Азмун является не только твёрдым игроком основы действующего чемпиона страны, но и одним из наиболее часто забивающих форвардов РПЛ последних лет. За семь сезонов в России иранец успел поиграть в трёх командах и записать на свой счёт 52 точных удара. Причём год назад он занял второе место в гонке бомбардиров, уступив лишь Фёдору Чалову, а в нынешнем сохраняет отличные шансы на успех. Неудивительно, что летом 2020-го Сердаром заинтересовались итальянские «Лацио» и «Наполи», а также английский «Кристал Пэлас».

При этом начинал Азмун именно как игрок запаса, но всего за сезон превратился в основного нападающего. За первые два года в РПЛ иранец шесть раз успешно появлялся по ходу матчей, после чего регулярно находил свою фамилию в числе основных футболистов. В последний же раз он успешно подменял партнёра в мае 2017-го, когда помог «Ростову» взять верх над «Анжи».

4. Вандерсон («Краснодар», «Динамо»)

48 выходов на замену (1095 минут), восемь голов + три передачи

Вандерсон, напротив, с ходу стал игроком основного состава «Краснодара», а впоследствии и одним из самых ярких форвардов и лучших бомбардиров в истории клуба. Однако в определённый момент бразилец начал проигрывать конкуренцию Ари, вследствие чего всё чаще оказывался на скамейке запасных. В этом плане особенно неудачным стал сезон-2014/15, по ходу которого нападающему лишь 14 раз находилось место в основе.

Бразилец не смог с ходу свыкнуться с ролью сменщика и в первом сезоне лишь раз отличился после появления со скамейки, зато уже в следующем году он утроил число точных ударов. Пострадали «Ростов» и «Кубань», а также «Урал», в итоге уступивший сопернику со счётом 0:6. Всего же форвард восемь раз огорчал вратарей после выхода на замену, причём все из них забил за южан. После перехода в «Динамо» Вандерсон отличился лишь однажды.

3. Дмитрий Кириченко («Ростов»)

34 выхода на замену (538 минут), восемь голов

В первой половине 2000-х годов Дмитрий Кириченко считался главным джокером российского футбола. Нападающий был вынужден выдерживать жесточайшую конкуренцию в ЦСКА и практически не имел шансов пробиться в основной состав, но продолжал приносить пользу, великолепно вступая в игру по её ходу. После успешных выступлений за ФК «Москва» и «Сатурн» 34-летний нападающий перешёл в «Ростов» и снова напомнил об умении классно выходить на замену. Как следствие — восемь голов в 34 матчах и подъём на третье место в списке лучших бомбардиров в истории первенства страны.

Примечательно, что больше половины — пять мячей — Кириченко забил в сезоне, который стал для него последним в карьере. Заключительный гол в РПЛ состоялся в матче с «Волгой» и был оформлен в красивом стиле. Форвард выиграл борьбу в штрафной и эффектным ударом с лёту вогнал его в сетку.

2. Евгений Марков («Тосно», «Динамо», «Рубин»)

32 выхода на замену (773 минут), восемь голов + три передачи

Не менее эффективно действовал после выхода на замену Евгений Марков, но до регалий Кириченко ему пока далеко. К 25 годам форвард успел поколесить по клубам Российской премьер-лиги, но пока нигде не смог стать твёрдым игроком основы. Казалось, что после успешного сезона в «Тосно» одна из команд первенства вполне может сделать на него ставку, но ни в «Динамо», ни в «Рубине» этого пока не произошло.

Примечательно, что в качестве джокера Маркова чаще всего пытался использовать именно тренерский штаб бело-голубых, но в 15 встречах форвард забил лишь дважды. В сравнении с пятью голами в футболке «Тосно» подобные результаты были признаны неудовлетворительными, что и спровоцировало трансфер в «Рубин». Однако Евгений пока не сумел полностью раскрыться и в Казани.

1. Сейду Думбия (ЦСКА)

14 выходов на замену (400 минут), восемь голов + четыре передачи

Главным джокером РПЛ в 2010-х годах стал футболист, которого невозможно назвать игроком подмены. Сейду Думбия дважды становился лучшим бомбардиром первенства России, помог ЦСКА трижды стать чемпионом страны и справедливо считается одним из самых ярких легионеров прошедшего десятилетия. При этом ивуариец действовал эффективно, не только когда появлялся в старте.

Думбия провёл за армейский коллектив 111 матчей, 94 раза выходил в основе и всего 14 раз — по ходу встречи. Трижды для соперников это оборачивалось проблемами. Так, ивуариец оформлял дубли в играх с «Крыльями Советов», «Уралом» и «Кубанью». Для сравнения: даже Месси выходил на замену менее успешно. В роли джокера Лионель забивал по 0,44 мяча за игру, в то время как Сейду — 0,57.