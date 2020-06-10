Бывший спортивный директор «Енисея» рассказал, как часто Аленичев употреблял алкоголь

Бывший спортивный директор красноярского «Енисея» Денис Петровский отреагировал на слова экс-наставника команды Дмитрия Аленичева, который заявил, что Петровский позволял себе в нетрезвом виде заходить в тренерскую и рассказывать о тактике.

«Про появление в тренерской в нетрезвом виде — это, видимо, Дмитрию Анатольевичу приснилось в пьяном угаре. Ему бы вообще лучше помолчать на эту тематику. Можно ведь вспомнить историю, как он отдыхал в одном питейном заведении, потом сел за руль клубного автомобиля и поехал по ночному Красноярску», — написал Петровский в своём Facebook.

По его словам, Аленичев иногда мог выпивать в тренерской, а его холодильник был забит пивом. Он также вспомнил, как специалист не смог выйти на одну из тренировок после злоупотребления алкоголем.

«Единственный раз я зашёл к ним в тренерскую с критикой — после домашнего матча с «Уралом». Это была первая по-настоящему домашняя игра в Красноярске», — добавил Петровский, отметив, что тогда он переборщил с формой изложения своих претензий.

Аленичев ушёл из «Енисея» в мае 2019 года после истечения контракта. В разное время он также тренировал юношескую сборную России (U-19), тульский «Арсенал» и московский «Спартак».

Ранее Аленичев рассказал, что после ухода из «Енисея» хотел пройти стажировку в «Наполи» и «Аталанте».