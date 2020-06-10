Аленичев рассказал, что после ухода из «Енисея» хотел пройти стажировку в «Наполи» и «Аталанте»

Бывший главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев рассказал, чем занимался после ухода из клуба.

«Я улетел в Москву, потом отправился на 1,5 месяца в Италию. Хотелось посмотреть на чемпионат, у меня была предварительная договорённость о стажировке в «Наполи». Но они не совсем удачно начали чемпионат, и стажировка передвинулась на неопределённый срок. После того как Карло Анчелотти ушёл из «Наполи», потребность в стажировке пропала. Потом появилась возможность пойти на стажировку в «Аталанту», но из-за пандемии она сорвалась», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс» со ссылкой на эфир на канале «Россия 24».

Аленичев ушёл из «Енисея» в мае 2019 года после истечения контракта. В разное время он также тренировал юношескую сборную России (U-19), тульский «Арсенал» и московский «Спартак».

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