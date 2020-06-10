Аленичев рассказал, почему отказался возглавить минское «Динамо»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, почему отказался вести переговоры с минским клубом «Динамо».
Аленичев рассказал, почему отказался возглавить минское «Динамо»
  • РИА Новости

«Когда поступило предложение провести переговоры, я сразу отказался. По одной простой причине: в той команде главным тренером работал Сергей Гуренко, с которым мы вместе играли в «Роме». Не в моих правилах вести переговоры за спиной, когда есть главный тренер», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс» со ссылкой на эфир «Россия 24».

После завершения карьеры футболиста Аленичев возглавлял юношескую сборную России (U-19), тульский «Арсенал», «Спартак» и «Енисей», который покинул ещё в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Александр Тарханов подписал контракт на два года с «Енисеем».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить