Аленичев рассказал, почему отказался возглавить минское «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, почему отказался вести переговоры с минским клубом «Динамо».

«Когда поступило предложение провести переговоры, я сразу отказался. По одной простой причине: в той команде главным тренером работал Сергей Гуренко, с которым мы вместе играли в «Роме». Не в моих правилах вести переговоры за спиной, когда есть главный тренер», — приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс» со ссылкой на эфир «Россия 24».

После завершения карьеры футболиста Аленичев возглавлял юношескую сборную России (U-19), тульский «Арсенал», «Спартак» и «Енисей», который покинул ещё в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Александр Тарханов подписал контракт на два года с «Енисеем».