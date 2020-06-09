Экс-тренер ЦСКА Тарханов подписал контракт на два года с «Енисеем»

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Российский специалист Александр Тарханов сообщил, что подписал двухлетний контракт с красноярским «Енисеем».
Экс-тренер ЦСКА Тарханов подписал контракт на два года с «Енисеем»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я подписал двухлетний контракт с клубом. Задачи будут поставлены перед началом сезона, а пока будем решать организационные вопросы. Условия в «Енисее» хорошие, есть инфраструктура. Подготовку к сезону команда начнёт 15 июня», — цитирует Тарханова РИА Новости.

Предыдущим клубом Тарханова был армянский «Пюник». В разное время он работал в таких клубах, как ЦСКА, «Торпедо», «Крылья Советов», «Урал», «Химки», «Терек», «Сатурн», а также литовская «Ветра» и болгарская «Славия».

Ранее сообщалось, что Тарханов возглавит «Енисей».

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