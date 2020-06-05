Тарханов возглавит клуб ФНЛ «Енисей»

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Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Енисей» объявил о предстоящем назначении российского специалиста Александра Тарханова главным тренером команды.
Тарханов возглавит клуб ФНЛ «Енисей»
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 65-летним специалистом будет подписано по его прибытии в Красноярск, ориентировочно 8 июня.

Отмечается, что срок действия будущего соглашения остаётся вопросом обсуждения, но предварительно составит два года.

Предыдущим клубом Тарханова был армянский «Пюник». В разное время он работал в таких клубах, как ЦСКА, «Торпедо», «Крылья Советов», «Урал», «Химки», «Терек», «Сатурн», а также литовская «Ветра» и болгарская «Славия».

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