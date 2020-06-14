«Секретный» хет-трик Малкома и знакомство Николича с командой: что обсуждают за неделю до рестарта РПЛ

Новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич провёл первое занятие и познакомился с подопечными. Полузащитник «Зенита» Малком, по информации СМИ, забил три мяча в «секретном» товарищеском матче с «Оренбургом». Александр Кокорин заявил о желании попробовать свои силы в Европе. RT рассказывает, что обсуждают за неделю до возобновления сезона РПЛ.

Поражение ЦСКА в товарищеском матче и важный экзамен для Мусаева

«Локомотив» провёл первую тренировку под руководством нового главного тренера Марко Николича. Серб прибыл в Москву в конце мая, однако вынужден был провести 14 дней на карантине. Меньше чем за неделю до возобновления сезона РПЛ он наконец получил возможность познакомиться с подопечными.

Тренер отметил, что впереди «Локомотив» ждут восемь «финалов», а в качестве задачи на оставшуюся часть сезона назвал попадание в Лигу чемпионов.

Продолжают активную подготовку к сезону и другие команды Премьер-лиги. Некоторые уже играют товарищеские матчи. 8 июня в Казани сошлись «Рубин» и «Крылья Советов». С каким счётом закончился поединок, неизвестно, поскольку клубы не сообщали подробности. Однако в «Крыльях» позже подтвердили сам факт проведения матча.

А 13 июня на «ВЭБ Арене» померились силами ЦСКА и «Арсенал». Армейцы потерпели поражение со счётом 2:3. В составе хозяев забитыми мячами отметились Иван Обляков и Кристиян Бистрович. У гостей отличились Максим Володько, Юрий Ковалёв и Владислав Пантелеев.

В среду, 10-го числа, якобы, состоялись два «секретных» товарищеских матча. СМИ сообщают, что «Зенит» дома обыграл «Оренбург» — 5:3. Хет-трик удалось оформить Малкому. А ЦСКА разгромил представляющую ПФЛ «Родину», забив «девять—десять мячей».

Наконец, в субботу «Краснодар» дома в контрольной встрече крупно уступил «Сочи» — 1:4. В составе сочинцев отличились Антон Заболотный, Андрей Мостовой, Александр Кокорин и Кирилл Заика. У хозяев же единственный мяч с пенальти забил Вандерсон.

Тем временем в «Краснодаре» делают всё, чтобы Мурад Мусаев как можно скорее получил лицензию PRO и смог официально числиться главным тренером команды. По словам специалиста, 15 июня его ожидает вступительный экзамен. Если он сдаст его успешно, то сможет быть заявлен как главный тренер. А вот другой молодой специалист, наставник «Динамо» Кирилл Новиков, уже получил лицензию категории PRO. 12 июня он сдал соответствующий экзамен.

Возможное повышение посещаемости и неясная судьба «Химок»

Что касается ситуации с коронавирусом в РПЛ, на неделе не было зафиксировано ни одного нового случая заболевания. Мало того, четверо футболистов «Локомотива» (Джефферсон Фарфан, Роман Тугарев, Тимур Сулейманов и Антон Коченков) побороли COVID-19. А вот полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов, как выяснилось, ранее сдал ложноположительный тест на коронавирус.

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Улучшение эпидемиологической ситуации может позитивно сказаться и на посещаемости матчей Премьер-лиги. Так, со зрителями пройдёт поединок 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом», который состоится 19 июня. Администрация Краснодарского края разрешила заполнять стадионы не более чем на 10 % от вместимости арен.

В присутствии зрителей пройдут и матчи екатеринбургского «Урала». Болельщики также смогут заполнить до 10% от вместимости местного стадиона — 3,5 тысячи мест.

При этом в РФС, по информации СМИ, рассчитывают добиться выведения из-под 10%-ной квоты посетителей VIP-лож. Наконец, по самым оптимистичным прогнозам, с 1 июля клубы РПЛ смогут заполнять до 30% стадионов, если будет зафиксировано улучшение эпидемиологической обстановки. Якобы, данный вопрос обсуждался на заседании исполкома РФС.

Вместе с тем до сих пор неизвестно, сколько команд покинут Премьер-лигу по итогам сезона. «Химки», которые, казалось, не сумели найти финансирование для выступления в элите, на следующей неделе намерены всё же пройти процедуру лицензирования.

Прерванные переговоры с Вагнером и слухи о приезде Давида Луиса

Чем меньше времени остаётся до возобновления сезона, тем больше трансферных слухов возникает вокруг клубов РПЛ. В частности, RT сообщал о возможном возвращении Вагнера Лава в ЦСКА. Пока контракт не подписан. По информации RT, помешали это сделать два нюанса: срок действия соглашения и дата возможного выхода нападающего на поле в футболке армейцев. Согласно правилам, в текущем сезоне Вагнер не сможет сыграть за ЦСКА.

Сообщается, что клуб примет решение по Вагнеру по окончании нынешнего розыгрыша РПЛ.

Не меньший ажиотаж вызвала информация о возможном переходе в «Зенит» Давида Луиса. Якобы, 33-летний бразилец в составе петербуржцев сменит Бранислава Ивановича, у которого в конце июля истекает контракт с клубом. Но генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев заявил, что все переговоры о продлении соглашений с футболистами будут вестись по окончании сезона.

А информацию о приходе Давида Луиса Медведев назвал «слухом, не имеющим отношения к реальности». Наконец, по последним данным, «Зенит», якобы, интересуется колумбийским нападающим аргентинского «Ривер Плейт» Рафаэлем Борре. В текущем сезоне чемпионата Аргентины форвард провёл 20 матчей, в которых забил 12 мячей. Transfermarkt оценивает его стоимость в €10 млн.

Усиление в Латинской Америке якобы ищет и «Спартак». Сообщается, что красно-белые следят за двумя бразильскими правыми защитниками, Яго Пикашу («Васко Да Гама») и Гугой («Атлетико Минейро»), а также нападающим «Флуминенсе» Маркосом Пауло.

Пока же «Спартак» футболисты лишь покидают. Во вторник клуб расстался сразу с девятью игроками, среди которых опытные защитники Виталий Дьяков и Роман Шишкин. Оба подписали контракт с красно-белыми в феврале и успели провести лишь по паре матчей за «Спартак-2» в ФНЛ. Причём Шишкин выходил на обе встречи с капитанской повязкой.

А «Локомотив» в начале недели расстался с чемпионом мира-2014 Бенедиктом Хёведесом. Немецкий защитник переехал в Россию летом 2018-го и провёл в составе железнодорожников 50 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча.

«Для меня было честью играть за «Локомотив» 👏🏻



Обращение @BeneHoewedes к болельщикам ❤️💚 pic.twitter.com/ZsH6I7BmYM — «Локомотив» (@fclokomotiv) June 8, 2020

Также нашёл себе новый клуб экс-защитник «Урала» Михаил Меркулов. В конце мая у футболиста закончился контракт с екатеринбуржцами, и он стал свободным агентом. А уже 9 июня Меркулов подписал двухлетнее соглашение с «Рубином».

Наконец, немало трансферных слухов ходит вокруг претендующего на медали «Ростова». В частности, в российских СМИ сообщалось, что клуб следит за полузащитником итальянской «Болоньи» Годфредом Донсой. В текущем сезоне он на правах аренды выступает за бельгийский «Серкль Брюгге». Трансферная стоимость опорника составляет €2,4 млн.

Сообщается, что «Ростов» может приобрести Донсу в случае ухода в другую команду Матиаса Норманна. Что касается норвежца, то им, по данным британских журналистов, до сих пор интересуется «Манчестер Юнайтед».

Помимо Норманна в Европу в ближайшее время может отправиться Александр Кокорин. Контракт нападающего с «Зенитом» истекает в конце июля.

«Конкретики и бумаг никаких нет. Но с «Ромой», «Марселем» и прочими идут диалоги. Приоритет — Европа. Очень сильно к этому лежит душа в данный момент», — сказал Кокорин в прямом эфире YouTube-канала Александра Алиева «Кент».

Также форвард признался, что тюрьма ничему его не научила. Однако он осознал, что жизнь может круто измениться в любой момент.