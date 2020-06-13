СМИ: МЮ снова заинтересовался футболистом «Ростова» Норманном

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Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Ростова» Матиасом Норманном.
СМИ: МЮ снова заинтересовался футболистом «Ростова» Норманном
  • РИА Новости

Как сообщает The Daily Express, манкунианцы находятся в поисках центрального полузащитника и хавбек российского клуба является кандидатом на эту позицию. При этом отмечается, что «Ростов» будет готов продать Норманна не менее чем за £15 млн.

Зимой в прессе уже появлялась информация об интересе МЮ к игроку. 

Кроме того, Норманн во время выступлений за норвежский «Мольде» играл под руководством нынешнего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера.

Норманн перешёл в «Ростов» в 2018 году. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек сыграл 19 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Ростов» интересуется футболистом сборной Японии Хасимото.

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