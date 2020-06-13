Николич и его ассистенты прибыли в расположение «Локомотива»

Новый главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич, а также его помощники Горан Басарич и Радойе Смилянич прошли двухнедельный карантин после прибытия в Россию и присоединились к команде на базе в Баковке.

Reuters