Николич и его ассистенты прибыли в расположение «Локомотива»
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Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников. В тренерский штаб Николича также входят Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов, Саркис Оганесян, Заур Хапов и Сергей Алексеев.
Сербский специалист вступил в должность 1 июня. У его предшественника, 73-летнего Юрия Сёмина, истёк срок действия контракта, и руководство клуба приняло решение не продлевать сотрудничество со специалистом.
Ранее Мещеряков объяснил, почему «Локомотив» отказался от подписания Дзюбы.