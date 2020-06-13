Николич и его ассистенты прибыли в расположение «Локомотива»

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Новый главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич, а также его помощники Горан Басарич и Радойе Смилянич прошли двухнедельный карантин после прибытия в Россию и присоединились к команде на базе в Баковке.
Николич и его ассистенты прибыли в расположение «Локомотива»
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников. В тренерский штаб Николича также входят Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов, Саркис Оганесян, Заур Хапов и Сергей Алексеев.

Сербский специалист вступил в должность 1 июня. У его предшественника, 73-летнего Юрия Сёмина, истёк срок действия контракта, и руководство клуба приняло решение не продлевать сотрудничество со специалистом.

Ранее Мещеряков объяснил, почему «Локомотив» отказался от подписания Дзюбы.

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