ЦСКА уступил «Арсеналу» в товарищеской игре

Тульский «Арсенал» победил ЦСКА в контрольном матче в рамках подготовки к возобновлению чемпионата России.

Встреча прошла при закрытых дверях в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Игоря Черевченко. Как сообщает аккаунт «Арсенала» в Twitter, за туляков отличились Максим Володько, Юрий Ковалёв и Владислав Пантелеев. У ЦСКА мячи забили Иван Обляков и Кристиян Бистрович.

😁👍🏻✅Оружейники победили контрольной встрече



Сегодня «Арсенал» провел товарищеский матч со столичными армейцами. Благодаря забитым мячам Максима Володько, Юрия Ковалева и Владислава Пантелеева наша команда одержала победу над ЦСКА со счетом 2:3. pic.twitter.com/vEn9bXcm9z — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) June 13, 2020

Ранее сообщалось, что «Мордовию» могут не допустить к участию в первенстве ФНЛ в следующем сезоне.