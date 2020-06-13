ЦСКА уступил «Арсеналу» в товарищеской игре

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Тульский «Арсенал» победил ЦСКА в контрольном матче в рамках подготовки к возобновлению чемпионата России.
ЦСКА уступил «Арсеналу» в товарищеской игре
  • РИА Новости

Встреча прошла при закрытых дверях в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Игоря Черевченко. Как сообщает аккаунт «Арсенала» в Twitter, за туляков отличились Максим Володько, Юрий Ковалёв и Владислав Пантелеев. У ЦСКА мячи забили Иван Обляков и Кристиян Бистрович.

Ранее сообщалось, что «Мордовию» могут не допустить к участию в первенстве ФНЛ в следующем сезоне.

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