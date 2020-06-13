СМИ: «Мордовию» могут не допустить к участию в первенстве ФНЛ в следующем сезоне

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«Мордовия» может не выступить в следующем сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
СМИ: «Мордовию» могут не допустить к участию в первенстве ФНЛ в следующем сезоне
  • РИА Новости

По данным sportbox.ru, клуб подал заявку на лицензирование, но до сих пор не оплатил процедуру. Без внесения денежных средств комиссия по лицензированию Российского футбольного союза (РФС), заседания которой пройдут с 15 по 18 июня, не будет рассматривать заявку «Мордовии».

Документы команды соответствуют всем нормативам, кроме финансового. Долги саранчан составляют около 170 млн руб. В случае невнесения средств «Мордовии» может грозит исключение из числа участников ФНЛ. 

При условии недопуска «Мордовии» вакантное место займут «Алания» или «Олимп-Долгопрудный».

Ранее сообщалось, что в «Тамбове» рассказали, когда погасят долг за использование «Мордовия Арены».

 

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