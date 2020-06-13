В «Тамбове» рассказали, когда погасят долг за использование «Мордовия Арены»

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По словам спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова, долг клуба перед управлявшей ареной компанией составляет 16 млн рублей.
В «Тамбове» рассказали, когда погасят долг за использование «Мордовия Арены»
  • РИА Новости

«Деньги нам выделили. Сейчас они должны до нас дойти. Мы всё погасим во вторник-среду в то же время, как пройдём лицензирование. Размер задолженности составляет 16 млн рублей», — сказал ТАСС Худяков.

«Тамбов» проводил матчи на «Мордовия Арене» из-за реконструкции собственного домашнего стадиона.  Оставшиеся домашние матчи сезона клуб проведёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе.

Ранее бывший гендиректор ФК «Ростов» признался, что ему жаль Ефремова.

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