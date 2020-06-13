В «Тамбове» рассказали, когда погасят долг за использование «Мордовия Арены»

По словам спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова, долг клуба перед управлявшей ареной компанией составляет 16 млн рублей.

«Деньги нам выделили. Сейчас они должны до нас дойти. Мы всё погасим во вторник-среду в то же время, как пройдём лицензирование. Размер задолженности составляет 16 млн рублей», — сказал ТАСС Худяков.

«Тамбов» проводил матчи на «Мордовия Арене» из-за реконструкции собственного домашнего стадиона. Оставшиеся домашние матчи сезона клуб проведёт в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе.

Ранее бывший гендиректор ФК «Ростов» признался, что ему жаль Ефремова.