Бывший гендиректор ФК «Ростов» признался, что ему жаль Ефремова

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Бывший генеральный директор футбольных клубов «Москва» и «Ростов» Юрий Белоус поделился мнением об инциденте с известным актёром Михаилом Ефремовым, ставшим участником ДТП в центре Москвы.
Бывший гендиректор ФК «Ростов» признался, что ему жаль Ефремова
  • © Пресс-служба Таганского суда г. Москвы

«Это страшная трагедия, безумно жаль погибшего мужчину, вернуть назад ничего нельзя... Но мне очень-очень-очень жаль и Михаила Олеговича, с которым мы хорошо знакомы», — цитирует Белоуса «Советский спорт».

По словам бывшего генерального директора «Ростова», Ефремов является талантливым и добрым человеком. При этом он отметил, что причиной инцидента с участием актёра стала болезнь, в результате которой тот потерял контроль над собой.

Вечером 8 июня машина, за рулём которой находился Ефремов, выехала на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице.

Ранее Ефремов опубликовал видеообращение к семье погибшего в результате ДТП Сергея Захарова.

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