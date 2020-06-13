Ефремов в видеообращении попросил прощения у семьи погибшего в ДТП

Артист Михаил Ефремов в видеообращении на YouTube-канале «Гражданин поэт» попросил прощения у семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве по вине актёра. Он также выразил готовность оказать помощь его родственникам.

«Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я всё равно прошу, хотя знаю, что не простят», — сказал Ефремов.

Он также заявил, что готов помочь родственникам Захарова «всеми средствами, если примут», добавив, что это «не попытка откупиться, а попытка искупить».

«Конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей, да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль, когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник», — подчеркнул актёр.

Ефремов также признался, что не понимает, «как дальше жить», но добавил, что не собирается «отмазываться» с помощью «каких-то своих связей или знакомств».

«Все всё видели, да и я видел, когда отоспался и отошёл от шока… это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова, предал я всех, простите, пожалуйста», — заключил он.

11 июня в Рязанской области прошли похороны Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Ефремова.

Вечером 8 июня машина, за рулём которой находился Ефремов, выехала на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице.

Экспертиза установила, что Ефремов находился за рулём в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест.