Возбуждено дело о сбыте наркотиков в связи с ДТП с участием Ефремова
- РИА Новости
Об этом сообщает МВД Москвы.
«В ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами. Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК России», — говорится в заявлении.
Вечером 8 июня машина, за рулём которой находился Ефремов, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.
Позднее прокуратура сообщила, что в крови актёра также нашли наркотики.