Прокуратура подтвердила наличие следов наркотиков в крови Ефремова

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Прокуратура Москвы подтвердила, что в крови актёра Михаила Ефремова обнаружили следы наркотиков.
Прокуратура подтвердила наличие следов наркотиков в крови Ефремова
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Органами предварительного расследования Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек», — указывается в заявлении.

В сообщении прокуратуры не уточняется, о следах каких именно наркотических веществ идёт речь.

Ранее СМИ писали, что в крови Ефремова были обнаружены следы кокаина и марихуаны.

Вечером 8 июня машина, за рулём которой находился Ефремов, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

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