СМИ сообщили об обнаружении следов наркотиков в крови Ефремова

В крови актёра Михаила Ефремова, который стал участником ДТП в Москве, обнаружены следы кокаина и марихуаны. Об этом РИА Новости сообщил источник правоохранительных органах.

По его словам, речь идёт об остаточных следах наркотиков, которые артист употреблял ранее.

«На конечном результате (на этом ДТП) это вряд ли отразилось», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Ефремова привезли на допрос в отделение полиции в связи с ДТП.

8 июня автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона скончался в больнице.

Как установила экспертиза, Ефремов был пьян в момент аварии.