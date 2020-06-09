СМИ сообщили об обнаружении следов наркотиков в крови Ефремова
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По его словам, речь идёт об остаточных следах наркотиков, которые артист употреблял ранее.
«На конечном результате (на этом ДТП) это вряд ли отразилось», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее Ефремова привезли на допрос в отделение полиции в связи с ДТП.
8 июня автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона скончался в больнице.
Как установила экспертиза, Ефремов был пьян в момент аварии.