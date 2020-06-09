СМИ сообщили об обнаружении следов наркотиков в крови Ефремова

Короткая ссылка
В крови актёра Михаила Ефремова, который стал участником ДТП в Москве, обнаружены следы кокаина и марихуаны. Об этом РИА Новости сообщил источник правоохранительных органах.
СМИ сообщили об обнаружении следов наркотиков в крови Ефремова
  • © ЦОДД

По его словам, речь идёт об остаточных следах наркотиков, которые артист употреблял ранее.

«На конечном результате (на этом ДТП) это вряд ли отразилось», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Ефремова привезли на допрос в отделение полиции в связи с ДТП.

8 июня автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона скончался в больнице.

Как установила экспертиза, Ефремов был пьян в момент аварии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить