Михаила Ефремова привезли на допрос в полицию

Актёра Михаила Ефремова привезли на допрос в отделение полиции в связи с ДТП, участником которого он стал.

Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

О начале допроса актёра также пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По его данным, допрос проходит в УВД по Центральному административному округу.

Ранее артиста вывели из его дома и посадили в служебный автомобиль.

8 июня автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу в Москве и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона скончался в больнице.

В отношении актёра было возбуждено уголовное дело. Как установила экспертиза, он был пьян в момент аварии.