Михаила Ефремова привезли на допрос в полицию
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- РИА Новости
Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
О начале допроса актёра также пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
По его данным, допрос проходит в УВД по Центральному административному округу.
Ранее артиста вывели из его дома и посадили в служебный автомобиль.
8 июня автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу в Москве и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона скончался в больнице.
В отношении актёра было возбуждено уголовное дело. Как установила экспертиза, он был пьян в момент аварии.