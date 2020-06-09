Михаила Ефремова привезли на допрос в полицию

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Актёра Михаила Ефремова привезли на допрос в отделение полиции в связи с ДТП, участником которого он стал.
Михаила Ефремова привезли на допрос в полицию
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

О начале допроса актёра также пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По его данным, допрос проходит в УВД по Центральному административному округу.

Ранее артиста вывели из его дома и посадили в служебный автомобиль.

8 июня автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу в Москве и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона скончался в больнице.

В отношении актёра было возбуждено уголовное дело. Как установила экспертиза, он был пьян в момент аварии.

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