Суд отправил под домашний арест Михаила Ефремова

Таганский суд Москвы отправил актёра Михаила Ефремова под домашний арест по делу о ДТП в центре столицы, в результате которого погиб человек.

«Суд решил отправить Ефремова под домашний арест до 9 августа с установлением ему ряда ограничений», — цитирует ТАСС судью.

Ранее следствие выступило с соответствующим ходатайством. Ефремову было предъявлено обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения.

Сам актёр в суде заявил, что «всё это, конечно, чудовищно», отметив, что согласен на домашний арест.

Вечером 8 июня машина, за рулём которой находился Ефремов, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице.

В момент аварии Ефремов находился в состоянии опьянения. По заявлению защиты, артист готов помочь семье погибшего.