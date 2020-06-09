Суд отправил под домашний арест Михаила Ефремова

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Таганский суд Москвы отправил актёра Михаила Ефремова под домашний арест по делу о ДТП в центре столицы, в результате которого погиб человек.
Суд отправил под домашний арест Михаила Ефремова
  • © Пресс-служба Таганского суда г. Москвы

«Суд решил отправить Ефремова под домашний арест до 9 августа с установлением ему ряда ограничений», — цитирует ТАСС судью. 

Ранее следствие выступило с соответствующим ходатайством. Ефремову было предъявлено обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения.

Сам актёр в суде заявил, что «всё это, конечно, чудовищно», отметив, что согласен на домашний арест.

Вечером 8 июня машина, за рулём которой находился Ефремов, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице.

В момент аварии Ефремов находился в состоянии опьянения. По заявлению защиты, артист готов помочь семье погибшего. 

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