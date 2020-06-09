Ефремов заявил о готовности помочь семье погибшего в ДТП

Актёр Михаил Ефремов заявил о готовности помочь семье мужчины, погибшего в результате аварии с его участием.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката артиста Виталия Чернышова.

Вместе с этим Ефремов заявил, что готов сотрудничать со следствием.

«Обвинение Ефремову пока не предъявлено, но он готов давать показания и всячески сотрудничать со следствием. Сейчас актёр в статусе подозреваемого...Также мой подзащитный готов оказать любую помощь семье погибшего», — сказал защитник.

Юрист добавил, что в настоящий момент актёр плохо себя чувствует, поэтому «пока его не допрашивают».

Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова выехал на встречную полосу на Смоленской площади и совершил столкновение с фургоном Lada.

В аварии пострадал водитель Lada, его госпитализировали, позднее он скончался в больнице. Ефремова задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Экспертиза установила, что он был пьян в момент аварии.

RT опубликовал видео с артистом после ДТП.