Дочь Ефремова высказалась об аварии с участием отца

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Дочь актёра Михаила Ефремова Анна-Мария высказалась об аварии с участием отца.
Дочь Ефремова высказалась об аварии с участием отца
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, она опубликовала сториз на своей странице в Instagram.

«Я искренне надеялась, что Сергей выживет и ситуация не станет такой серьёзной. Сегодня буду связываться с его родными. В отце я разочарована. Покрывать и говорить, что он не виноват, глупо и безответственно», — написала Анна-Мария Ефремова.

Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова выехал на встречную полосу на Смоленской площади и совершил столкновение с фургоном Lada.

В аварии пострадал водитель Lada, его госпитализировали, позднее он скончался в больнице. Ефремова задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Экспертиза установила, что он был пьян в момент аварии.

RT опубликовал видео с артистом после ДТП.

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