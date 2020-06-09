Дочь Ефремова высказалась об аварии с участием отца

Дочь актёра Михаила Ефремова Анна-Мария высказалась об аварии с участием отца.

Как сообщает РИА Новости, она опубликовала сториз на своей странице в Instagram.

«Я искренне надеялась, что Сергей выживет и ситуация не станет такой серьёзной. Сегодня буду связываться с его родными. В отце я разочарована. Покрывать и говорить, что он не виноват, глупо и безответственно», — написала Анна-Мария Ефремова.

Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова выехал на встречную полосу на Смоленской площади и совершил столкновение с фургоном Lada.

В аварии пострадал водитель Lada, его госпитализировали, позднее он скончался в больнице. Ефремова задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Экспертиза установила, что он был пьян в момент аварии.

RT опубликовал видео с артистом после ДТП.