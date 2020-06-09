Михаилу Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в Москве

Артисту Михаилу Ефремову предъявили обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения по делу о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Об этом, как передаёт ТАСС, заявили в пресс-службе Таганского суда.

«Ефремов М.О. является обвиняемым по п. «а» ч. 4 ст. 264», — говорится в сообщении.

Следствие просит избрать для актёра меру пресечения в виде домашнего ареста. Ранее в полиции заявили о задержании артиста, он доставлен в суд.

Авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль, за рулём которого находился Ефремов, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.

Как показала экспертиза, актёр в момент аварии был пьян. Пострадавший водитель Lada скончался в больнице.