Михаилу Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в Москве

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Артисту Михаилу Ефремову предъявили обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения по делу о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Об этом, как передаёт ТАСС, заявили в пресс-службе Таганского суда.
Михаилу Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в Москве
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Ефремов М.О. является обвиняемым по п. «а» ч. 4 ст. 264», — говорится в сообщении.

Следствие просит избрать для актёра меру пресечения в виде домашнего ареста. Ранее в полиции заявили о задержании артиста, он доставлен в суд. 

Авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль, за рулём которого находился Ефремов, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. 

Как показала экспертиза, актёр в момент аварии был пьян. Пострадавший водитель Lada скончался в больнице.

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