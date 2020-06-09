Михаилу Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в Москве
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- РИА Новости
«Ефремов М.О. является обвиняемым по п. «а» ч. 4 ст. 264», — говорится в сообщении.
Следствие просит избрать для актёра меру пресечения в виде домашнего ареста. Ранее в полиции заявили о задержании артиста, он доставлен в суд.
Авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль, за рулём которого находился Ефремов, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.
Как показала экспертиза, актёр в момент аварии был пьян. Пострадавший водитель Lada скончался в больнице.