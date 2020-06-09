Следствие просит отправить Ефремова под домашний арест
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«В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Ефремова меры пресечения в виде домашнего ареста», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Таганского суда Москвы.
Как указывает агентство, в настоящее время Ефремов доставлен в суд для участия в судебном заседании.
Ранее полиция сообщила о задержании артиста по делу о ДТП.
Авария произошла вечером 8 июня, когда автомобиль, за рулём которого находился Ефремов, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона умер в больнице.
Установлено, что Ефремов был пьян.
По словам защиты артиста, он готов помочь семье погибшего.