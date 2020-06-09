Следствие просит отправить Ефремова под домашний арест

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Следствие просит избрать меру пресечения в виде домашнего ареста для актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек.
Следствие просит отправить Ефремова под домашний арест
  • © Pravda Komsomolskaya/Russian Look
  • globallookpress.com

«В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Ефремова меры пресечения в виде домашнего ареста», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Таганского суда Москвы.

Как указывает агентство, в настоящее время Ефремов доставлен в суд для участия в судебном заседании.

Ранее полиция сообщила о задержании артиста по делу о ДТП. 

Авария произошла вечером 8 июня, когда автомобиль, за рулём которого находился Ефремов, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона умер в больнице.

Установлено, что Ефремов был пьян

По словам защиты артиста, он готов помочь семье погибшего. 

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