Следствие просит отправить Ефремова под домашний арест

Следствие просит избрать меру пресечения в виде домашнего ареста для актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек.

«В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Ефремова меры пресечения в виде домашнего ареста», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Таганского суда Москвы.

Как указывает агентство, в настоящее время Ефремов доставлен в суд для участия в судебном заседании.

Ранее полиция сообщила о задержании артиста по делу о ДТП.

Авария произошла вечером 8 июня, когда автомобиль, за рулём которого находился Ефремов, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона умер в больнице.

Установлено, что Ефремов был пьян.

По словам защиты артиста, он готов помочь семье погибшего.