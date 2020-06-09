Михаил Ефремов задержан

Актёр Михаил Ефремов, который устроил ДТП в центре Москвы, задержан. Об этом, как передаёт Интерфакс, заявили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Ефремов задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса», — говорится в сообщении.

На сайте министерства говорится о задержании «водителя иномарки», которого подозревают в совершении ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади.

При этом имя водителя не уточняется.

Ранее артиста доставили на допрос в полицию.

8 июня Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с фургоном. Водитель фургона умер в больнице.

В момент аварии Ефремов был пьян.

По словам его адвоката, Ефремов готов помочь семье погибшего.