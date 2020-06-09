Михаил Ефремов задержан
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- РИА Новости
«Ефремов задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса», — говорится в сообщении.
На сайте министерства говорится о задержании «водителя иномарки», которого подозревают в совершении ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади.
При этом имя водителя не уточняется.
Ранее артиста доставили на допрос в полицию.
8 июня Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с фургоном. Водитель фургона умер в больнице.
В момент аварии Ефремов был пьян.
По словам его адвоката, Ефремов готов помочь семье погибшего.