Ефремов заявил в суде, что согласен на домашний арест
Актёр Михаил Ефремов согласился на домашний арест по делу о ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
- © Пресс-служба Таганского суда
«Всё это, конечно, чудовищно произошло. Мы поговорили со Следственным комитетом, я согласен на домашний арест», — сказал актёр.
Прокурор также поддержал ходатайство.
Ранее следствие попросило отправить актёра под домашний арест.
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