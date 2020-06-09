Ефремов заявил в суде, что согласен на домашний арест

Актёр Михаил Ефремов согласился на домашний арест по делу о ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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«Всё это, конечно, чудовищно произошло. Мы поговорили со Следственным комитетом, я согласен на домашний арест», — сказал актёр. Прокурор также поддержал ходатайство. Ранее следствие попросило отправить актёра под домашний арест.