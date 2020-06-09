Ефремов заявил в суде, что согласен на домашний арест

Короткая ссылка
Актёр Михаил Ефремов согласился на домашний арест по делу о ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ефремов заявил в суде, что согласен на домашний арест
  • © Пресс-служба Таганского суда

«Всё это, конечно, чудовищно произошло. Мы поговорили со Следственным комитетом, я согласен на домашний арест», — сказал актёр.

Прокурор также поддержал ходатайство.

Ранее следствие попросило отправить актёра под домашний арест. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить