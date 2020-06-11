«До декабря футболисты дотянут без проблем»: к чему приведёт отсутствие паузы между сезонами РПЛ

Согласно решению исполкома РФС, новый сезон во всех мужских профессиональных соревнованиях под эгидой организации стартует 1 августа 2020 года — через десять дней после 30-го тура РПЛ и через неделю после финала Кубка России. Эксперты поделились с RT ожиданиями, как отсутствие паузы между сезонами может сказаться на здоровье игроков и качестве футбола. Так, бывший форвард сборной РФ Дмитрий Булыкин полагает, что футболисты РПЛ должны без проблем функционально дотянуть до зимней паузы в чемпионате, а экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев выразил мнение, что игроки с удовольствием будут выходить на поле через три дня на четвёртый. Известный тренер Андрей Кобелев напомнил, что в Европе давно играют по такому плотному графику, а президент «Урала» Григорий Иванов отметил, что в текущих реалиях иного выхода, кроме как начинать новый сезон в первых числах августа, просто нет.

Спортивный сезон-2020/21 во всех профессиональных мужских футбольных турнирах, проводимых под эгидой РФС, пройдёт в период с 1 августа 2020 года по 30 июня 2021-го. Такое решение было принято на заседании исполкома Российского футбольного союза.

При этом матчи заключительного, 30-го тура РПЛ текущего сезона состоятся 22 июля, а финал Кубка России — 25 июля. Таким образом, впервые в истории может сложиться ситуация, при которой два чемпионата не будет разделять даже минимальная пауза.

Впрочем, окончательное решение по дате начала нового сезона Премьер-лиги пока не принято. RT поинтересовался у экспертов, как столь напряжённый график может сказаться на здоровье игроков и качестве футбола.

«Для многих только в удовольствие играть через три дня на четвёртый»

По мнению бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева, недавно покинувшего пост заместителя спортивного директора «Зенита», отсутствие паузы между сезонами не должно стать проблемой для футболистов.

— Думаю, у них никогда в жизни не было такого длинного отпуска. Пусть подготовка к возобновлению сезона получается немного скомканной, люди должны адаптироваться. Для футболистов самое главное в любом случае — играть. Если календарь не позволяет начать сезон позже, такой вариант вполне приемлем.

— Хватит ли командам столь короткой предсезонки?

— Не думаю, что это станет проблемой, особенно для тех команд, которые обладают длинной скамейкой. Тем не менее сложнее всего придётся коллективам, которые пробьются в еврокубки. Но по большому счёту лучше играть в футбол, чем не играть.

— Как командам, выступающим в еврокубках, выдержать запредельные нагрузки?

— Нельзя забывать и о матчах сборных. Возможно, ими как раз пожертвуют, чтобы разгрузить футболистов. Команды ждёт насыщенный период длиной в полгода, однако так играли и раньше. Здесь мы будем отталкиваться от российских грандов, которые привыкли к напряжённому графику, выступая в еврокубках. Я вас уверяю, для многих только в удовольствие играть через три дня на четвёртый. Тренироваться никто не любит.

— Как в подобных условиях встраивать в состав новичков?

— Это действительно сложно, ведь как такового нормального трансферного окна летом не будет. Скорее всего, мы не увидим большого количества переходов. Полноценная масштабная работа вестись не будет, завершат лишь те сделки, трудиться над которыми начали ранее. Это нынешние реалии, к которым необходимо адаптироваться. Но хотелось бы, чтобы в сложившихся условиях было больше доверия молодым игрокам.

— Могут ли осенью российские команды попасть в функциональную яму в связи с отсутствием паузы между сезонами?

— Если получится освободить футболистов от выступления за сборные, у них останется достаточно времени на восстановление. Ведь если посчитать, то люди проводят в национальных командах по 50—60 дней в году. Я по себе это знаю.

А так не думаю, что к сентябрю-октябрю у футболистов накопится усталость. Три месяца — недостаточный срок. Скорее проблемы могут появиться в ноябре, когда как раз пойдут решающие матчи еврокубков.

— Стоит ли тренерам в сложившейся ситуации как можно чаще проводить ротацию состава?

— Всё зависит от целей конкретной команды. Например, перед «Зенитом» стоит задача досрочно стать чемпионом страны и немного разгрузить футболистов перед новым сезоном.

— Будут ли осенью российские команды иметь преимущество в еврокубках над соперниками из тех стран, в которых сезон закончили досрочно?

— Всё зависит от подготовки. В каких-то матчах у российских команд может проявиться усталость, и оппоненты окажутся свежее. С другой стороны, они не будут находиться в тонусе, как те коллективы, которым пришлось доигрывать сезон.

«В Европе по такому графику играют постоянно»

В свою очередь, бывший тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев подчеркнул, что мировой футбол столкнулся с экстраординарной ситуацией, аналогов которой в истории не было. Поэтому, по словам специалиста, сложно загадывать, как будет развиваться ситуация.

— Думаю, новый сезон начнётся всё-таки не 1 августа, а 8—10-го числа. Российские игроки отдыхали достаточно: сначала был зимний отпуск, затем почти трёхмесячная пауза из-за пандемии коронавируса. Поэтому не вижу ничего страшного в том, что перерыва между сезонами не будет.

Однако преимущество на старте чемпионата получат команды, состав которых сбалансирован. Команды, которые не собираются приобретать большое количество новичков. В сезон они войдут без больших потерь.

— Не получится ли так, что командам, которые будут решать свои задачи до последнего тура, на старте нового сезона придётся сложнее, чем тем, которые на финише не имели особой мотивации?

— Не думаю, что кому-то может не хватить мотивации. В любом случае футболисты будут выкладываться по полной. К тому же очень серьёзная борьба пойдёт за путёвки в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Ничего ещё не ясно, и в сражении за выживание пусть вылетит лишь одна команда. Думаю, первые четыре-пять туров после возобновления сезона окажутся важными абсолютно для всех.

— Как быть в данной ситуации тренерам? Стоит ли им активнее проводить ротацию?

— Здесь нужно смотреть на ситуацию в каждой конкретной команде, ведь у всех разные задачи и подбор футболистов. Сомневаюсь, что тренеры будут делать по пять замен, если подопечные в порядке. Но те коллективы, которые досрочно решат свои задачи, наверняка станут активнее проводить ротацию. А если команда, например, до конца сражается за путёвку в еврокубки, тасовать состав будет сложнее.

Плюс нельзя забывать о травмах. Мы видим, что в Германии в первых турах после возобновления сезона Бундеслиги зафиксировано достаточно много повреждений. Поэтому предсказать что-либо сейчас просто невозможно.

— Выдержат ли футболисты подобную нагрузку?

— В Европе по такому графику играют постоянно. Там команды проводят шесть-семь матчей в месяц. Ничего страшного в этом не вижу. Проблема в том, что после большой паузы у игроков осталось мало времени на подготовку.

К тому же ни для кого не секрет, что уровень футболистов в командах второй восьмёрки РПЛ не позволяет играть через три дня на четвёртый. Предполагаю, им не избежать функциональной ямы в августе — октябре.

Российские гранды, напротив, располагают качественными исполнителями и смогут безболезненно пройти этот период, провести грамотную ротацию. Но на них осенью свалится дополнительная нагрузка в виде еврокубков. В этом плане остальным будет полегче.

— Насколько сложно будет в такой ситуации вводить в состав новичков?

— Очень тяжело. Потому я и сказал, что преимущество будут иметь те коллективы, которые произведут минимум перестановок в составе. На старте нового сезона это будет играть огромную роль.

— Российские команды в еврокубках окажутся в лучшем положении, чем коллективы, представляющие страны, где сезон завершили досрочно?

— Я бы так не сказал. Сейчас развитие футбола шагнуло далеко вперёд. Уверен, у команд из той же Франции проблем с игровой практикой не возникнет. Думаю, они будут проводить некие товарищеские турниры под эгидой УЕФА и наберут приемлемую форму.

«Если грамотно проводить восстановление, травм можно избежать»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поддержал бывшего партнёра по национальной команде Малафеева и подчеркнул, что у футболистов было достаточно времени для отдыха, а потому отсутствие паузы между сезонами не должно стать для них проблемой.

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— Ничего страшного, что перерыва между сезонами не будет, просто не все успеют отпраздновать завоевание медалей. Думаю, до декабря футболисты дотянут без проблем. Единственное, сложности возникнут с игроками, которые покинут свои команды. Что касается адаптации новичков, то им бы и месяца не хватило на то, чтобы окончательно влиться. Месяц, неделя — большой разницы нет. Главное — довести до конца нынешний сезон РПЛ и вовремя начать следующий.

— Стоит ли ждать от тренеров большого количества замен, чтобы поберечь подопечных?

— Каждый будет решать сам. Один наигрывает состав, другой стремится поберечь футболистов. Всё зависит от того, какие у тебя исполнители в распоряжении. Но повторюсь: отсутствие паузы между сезонами вряд ли на что-то повлияет. Напротив, игроки не успеют растерять форму. Не жду и возникновения функциональных проблем осенью. У нас научились грамотно готовить команды на долгий период.

— Стоит ли ожидать повышения количества травм?

— У тех игроков, которые находятся не в лучшей форме, проблемы возникнут в любом случае. Если грамотно проводить восстановление, травм можно избежать. Всё зависит от работы тренера по физподготовке и профессионализма самих футболистов. Хватит ли командам месяца на подготовку? В Европе хватает и двух недель. Месяца работы достаточно, чтобы не растерять форму вплоть до декабря.

— В связи с необходимостью ротации молодых футболистов в составах команд РПЛ станет больше?

— Я всегда выступал за то, чтобы молодым российским игрокам давали больше игрового времени. Отечественному футболу они необходимы. Очень хотелось бы, чтобы молодёжи с горящими глазами доверяли смелее. Особенно важно делать ставку на своих воспитанников.

«Проблема в том, что сдвигать старт сезона некуда»

Наконец, президент «Урала» Григорий Иванов констатировал, что новый сезон может стартовать позже 1 августа. По его словам, клубы попросили отложить матчи первого тура турнира на неделю.

— Возможно, сезон РПЛ-2020/21 стартует не 1 августа, а 8—9-го числа. Клубы Премьер-лиги уже попросили сдвинуть его начало. Хотелось бы, чтобы пауза продлилась хотя бы дней десять. Двух недель отдыха футболистам точно хватит. Но что нам остаётся делать? Будем играть.

— Не лучше ли растянуть паузу хотя бы на месяц?

— Проблема в том, что сдвигать старт сезона просто некуда. Даже если первый тур состоится 8—9 августа, нам придётся выходить на поле в декабре. Как мы будем играть? Да, клубы, выступающие в еврокубках, заканчивают поздно, но мы не можем проводить встречи в конце декабря. Поэтому и хотели начать как можно раньше. Нельзя забывать и о чемпионате Европы в 2021-м. Значит, очень скомканный календарь будет и весной. Никто не виноват, что так получилось. Как-нибудь все вместе выйдем из этой ситуации.

— Футболисты выдержат такой график?

— В Англии играют через два дня на третий, а ведь есть ещё Boxing Day. Ничего, люди как-то выдерживают. Надо, чтобы и наши привыкали. Значит, нужно укреплять состав, подтягивать ребят из «Урала-2».