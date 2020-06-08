Акция фанатов «Спартака», интерес «Локо» к Баделю и чтение Пушкина в «Краснодаре»: что обсуждают перед рестартом РПЛ

Фанаты «Спартака» поддержали футболистов во время тренировки на базе в Тарасовке. Игроки «Краснодара» прочитали стихотворение Александра Пушкина в День русского языка. Нападающий «Урала» Павел Погребняк вылечился от коронавируса и выписался из больницы. А «Локомотив» близок к приобретению хорватского полузащитник Милана Баделя. RT рассказывает, что обсуждают в РПЛ в преддверии возобновления сезона.

Черчесов на товарищеском дерби и покер Чалова в двусторонке

За две недели до возобновления сезона РПЛ команды начали проводить товарищеские матчи. В воскресенье в контрольной игре встретились московские «Локомотив» и «Динамо». Поединок проходил в закрытом режиме в Черкизово, однако на трибуны пустили главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Матч завершился вничью — 1:1. В составе «Динамо» забитым мячом отметился открывший счёт Кирилл Панченко. Уйти от поражения железнодорожникам помог защитник бело-голубых Владимир Рыков, который отметился автоголом. Также «Локомотив» в первом тайме не сумел реализовать пенальти, назначенный за игру рукой у Антона Соснина. Алексей Миранчук с одиннадцатиметровой отметки не попал в створ.

А в составе «Динамо» красную карточку в начале второго тайма получил камерунский нападающий Клинтон Н'Жи. На поле он пробыл меньше десяти минут.

Другая столичная команда, ЦСКА, ограничилась двусторонкой на базе клуба в подмосковных Ватутинках. Друг другу противостояли «чёрные» (практически оптимальный состав армейцев) и «оранжевые». При этом периодически по указанию тренерского штаба футболисты иногда менялись командами.

В результате «чёрные» оказались сильнее — 8:3. Главными героями встречи стали забивший четыре мяча Фёдор Чалов и хорват Никола Влашич, оформивший хет-трик и отдавший три результативные передачи.

«Краснодар», в отличие от московских команд, товарищеские матчи пока не проводит. Зато футболисты южан приняли участие в праздновании Дня русского языка. Они прочитали «Посвящение», которое предваряет поэму Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Причём в акции приняли участие не только русскоговорящие игроки команды, но и легионеры: шведы Кристоффер Олссон, Маркус Берг и Виктор Классон, бразилец Вандерсон, исландец Йон Гудни Фьолусон, серб Урош Спаич и другие.

Сегодня отмечаем двойной праздник 🥳 - день русского языка и день рождения Александра Сергеевича Пушкина 🙌

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А заодно передаём привет 👋 Мы знаем, что вы скучали 🖤💚 pic.twitter.com/w7rCKG0XXy — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) June 6, 2020

Готовятся к возобновлению сезона не только футболисты, но и болельщики. На неделе поклонники «Спартака» поприветствовали игроков красно-белых на базе в Тарасовке. Молодые люди из объединения фанатов Supporters Group собрались за забором базы клуба и прямо во время тренировки начали скандировать кричалки и жечь фаеры. Один из фанатов заводил товарищей с помощью мегафона. Футболисты и тренерский штаб остались в восторге от акции и поприветствовали болельщиков аплодисментами.

🔴⚪️ @SupportersNews в Тарасовке!

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Фанаты устроили для команды мощный перфоманс и поддержали игроков перед возобновлением сезона💥😎

⠀#КрасноБелыеСборы#Силавединствеpic.twitter.com/0stnxqpHD7 — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) June 5, 2020

Выздоровление Бакаева и обнаружение антител у его брата

А вот новостей о коронавирусе в клубах РПЛ становится всё меньше. Постепенно выздоравливают и те, кто заболел ранее. В частности, победили COVID-19 нападающий «Урала» Павел Погребняк вместе с членами своей семьи. В среду футболист был выписан из больницы, все его новые тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

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«Свой двухнедельный срок я отмотал. Можно сказать, дембельнулся. Чувствую себя хорошо. Конечно, надо уделять внимание своему здоровью, поскольку пневмония — серьёзное заболевание, с которым я никогда прежде не сталкивался», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

В свою очередь, защитники «Рубина» Константин Плиев и Николай Поярков, а также полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев переболели коронавирусом без симптомов. Они уже вернулись в общие группы.

«Бакаев с нами! Уже тренируется в Тарасовке. На этой неделе полузащитник сдал два отрицательных ПЦР-теста в промежутке 24 часов, что говорит о его полном выздоровлении», — сообщила пресс-служба «Спартака».

У младшего брата футболиста Солтмурада Бакаева и трёх его партнёров по «Рубину» — Дарко Йевтича, Силвие Бегича и Ивана Коновалова — на неделе были выявлены антитела к COVID-19. В клубе сообщили, что вышеуказанные игроки перенесли заболевание бессимптомно и в настоящий момент абсолютно здоровы.

Переезд «Тамбова» и лицензирование «Ротора»

Между тем одна из команд РПЛ в скором времени может переехать в другой город. Речь о новичке Премьер-лиги — «Тамбове». Спортивный директор клуба Павел Худяков заявил, что тамбовчане могут поменяться местами с выступающим в ФНЛ «Нижним Новгородом».

«Ведутся переговоры, обсуждаем разные варианты. В том числе и возможность того, что «Нижний Новгород» переедет в Тамбов, а мы переедем в Нижний Новгород. Но возможен вариант, при котором будем играть в Тамбове», — приводит слова Худякова «Чемпионат».

Функционер объяснил, что у клуба в настоящий момент проблемы с домашним стадионом. Арена «Тамбова» до сих пор не готова принимать матчи элитного дивизиона, а потому команда вынуждена была играть в Саранске.

Остаток сезона новичок Премьер-лиги проведёт в Нижнем Новгороде. По словам Худякова, власти этого города уже «дали положительный ответ» и команда, возможно, будет вынуждена переехать, чтобы получить лицензию на участие в РПЛ. Тем не менее спортивный директор клуба пообещал сделать всё, чтобы остаться в Тамбове.

Между тем к прохождению лицензирования приступил «Ротор», получивший право выступать в Премьер-лиге после досрочного окончания сезона в ФНЛ. В Волгограде заверили, что команда будет играть в РПЛ, несмотря на слухи о финансовых проблемах.

А вот «Химки» в следующем сезоне, скорее всего, продолжат выступать в ФНЛ. По словам министра спорта Московской области Романа Терюшкова, в настоящий момент «отдавать деньги на футбол некорректно». Однако чиновник заверил, что новый владелец клуба бизнесмен Сергей Ломакин является человеком амбициозным, а потому не исключено, что перед командой будет поставлена задача по выходу в РПЛ. При этом «Химки» со сменой хозяина сменят и юридическое лицо и станут частной структурой.

Желание Дубмия вернуться в ЦСКА и санкции от ФИФА для «Рубина»

Чем меньше времени остаётся до возобновления сезона в Премьер-лиге, тем больше ходит трансферных слухов. Причём лидером в информационном поле остаётся сменивший главного тренера «Локомотив». Например, если верить СМИ, железнодорожники не оставляют попыток приобрести хорватского полузащитника «Лацио» Милана Баделя. Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что футболист близок к переезду в Россию.

Помимо Баделя, новый наставник красно-зелёных Марко Николич якобы хочет видеть в команде нападающего «Монако» Стевана Йоветича. Первую половину нынешнего сезона 30-летний футболист сборной Черногории пропустил из-за различных повреждений. Одноклубник Александра Головина принял участие только в 13 матчах во всех турнирах, в которых забил два мяча. По сведениям спортивных СМИ, в «Монако» готовы расстаться с подверженным травмам игроком.

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Также «Локомотиву» приписывают интерес к вратарю молодёжной сборной России и «Краснодара» Денису Адамову. Отмечается, что в нём столичный клуб видит замену Маринато Гилерме. Пока железнодорожники ограничились подписанием соглашения с 20-летним голкипером новотроицкой «Носты» Андреем Савиным.

Помимо этого, в итальянской прессе появились новости о продлении срока аренды Жоау Мариу. Отмечается, что португальский полузащитник «Интера» останется в «Локомотиве» до конца сезона. Однако официального подтверждения данная информация не получила.

Если «Локомотив» намерен усилиться опытными футболистами, то «Краснодар», согласно данным YouTube-канала Atenção Vascaínos, хочет приобрести 17-летнего нападающего бразильского «Васко да Гама» Таллеса Магно. Якобы южане готовы заплатить за форварда €15 млн.

Магно дебютировал в высшей лиге чемпионата Бразилии в прошлом году. В местной Серии А Таллес провёл 15 матчей, в которых забил два мяча. Также он принял участие в двух встречах Южноамериканского кубка, аналога европейской Лиги Европы. В составе юношеской сборной страны U-17 нападающий забил три мяча. Два из них пришлись на игры чемпионата мира — 2019 в Бразилии. Хозяева выиграли турнир, но Магно пропустил почти все матчи плей-офф из-за травмы.

«Зенит» отложил все вопросы, связанные с усилением, до окончания сезона. Зато, по информации отечественных СМИ, петербуржцы готовы продлить контракт ещё на один год с 36-летним Юрием Жирковым. В текущем сезоне опытный защитник принял участие в 22 матчах команды во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Тем временем главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию об интересе к нападающему Сердару Азмуну со стороны нескольких итальянских клубов.

«Сейчас Азмун — игрок «Зенита». Что касается желания любого перейти в более сильный чемпионат, то я это только приветствую. Профессиональный рост — самое важное, я всегда пойму футболиста, если он этого захочет. Но при условии, что предложение устроит и клуб, и игрока. Если такое случится, мы должны подготовиться — найти ушедшему замену», — заявил тренер.

Между тем «Рубин» пока не может усилиться из-за решения ФИФА. Международная федерация футбола запретила казанцам регистрировать новичков. Гендиректор клуба Рустем Сайманов подтвердил эту информацию и объяснил, что санкции стали результатом трансферных споров со словенской «Олимпией».

«Конечно, мы погасим долг. Регистрационный трансферный период начинается в августе, до этой даты ещё достаточно времени. А сумма составляет €20—30 тыс. Безусловно, в августе всё уже будет в порядке», — объяснил Сайманов.

Наконец, экс-нападающий ЦСКА Сейду Думбия не против вернуться в Москву. Об этом заявил агент 32-летнего футболиста Эдриан Дюран. По его словам, ивуариец с большой теплотой вспоминает период выступления в России и готов вновь составить атакующую связку с Вагнером Лавом, который, по сведениям RT, подпишет контракт с ЦСКА в ближайшее время.

Думбия же в настоящее время остаётся без клуба. Его последней командой был швейцарский «Сьон».