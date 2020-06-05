В третий раз: СМИ сообщили о возможном возвращении Сёмина в киевское «Динамо»

Украинские СМИ сообщили о возможном возвращении российского тренера Юрия Сёмина в киевское «Динамо». Однако специалист заявил, что к нему с подобным предложением никто не обращался. В свою очередь, владелец бело-синих Игорь Суркис отказался обсуждать с журналистами эту информацию. Между тем местные болельщики неоднозначно восприняли эту новость.

«Палыч оставил там хороший след»

Юрий Сёмин может в третий раз возглавить киевское «Динамо», которое тренировал с 2008 года по 2009-й и с 2010-го по 2012-й. Об этом в четверг сообщили сразу два украинских издания. По их информации, президент клуба Игорь Суркис уладил все разногласия с российским специалистом. Сам руководитель «Динамо» комментировать данные слухи не стал.

«У меня есть главный тренер. Я это не обсуждаю», — приводит слова Суркиса «Спорт-Экспресс».

В свою очередь Сёмин подчеркнул, что с подобным предложением к нему никто не обращался.

Тем не менее информация о смене тренера в «Динамо» возникла не на пустом месте, ведь бело-синие в текущем сезоне выступают не лучшим образом. В чемпионате Украины киевляне делят второе-четвёртое места с «Десной» и «Зарёй» и рискуют впервые за шесть лет остаться без медалей.

Также по теме Вынужденный карантин: что известно о вспышке COVID-19 в украинском ФК «Карпаты» В футбольном клубе «Карпаты», выступающем в Украинской премьер-лиге, выявлено более 20 заболевших коронавирусной инфекцией нового...

В еврокубках «Динамо» также выступило не лучшим образом. Из Лиги чемпионов команда вылетела после первого же для себя квалификационного раунда, а в Лиге Европы не смогла пробиться дальше группового этапа. Неудивительно, что в такой ситуации СМИ и болельщики предрекают главному тренеру столичного коллектива Алексею Михайличенко скорую отставку.

У Сёмина же 31 мая истёк контракт с «Локомотивом», и он стал свободным специалистом, который вправе вести переговоры с любыми клубами.

Однако в то, что 73-летний тренер вернётся в «Динамо», на Украине верят немногие. Например, известный местный спортивный журналист Игорь Бурбас призвал «не тешить себя иллюзиями» относительно этой информации.

«Как бы не было приятно вспоминать команду его образца, нет даже процента такой вероятности. Возраст, гражданство — это более чем аргументы для боссов Киева. Не говоря уже про неподъёмные зарплатные аппетиты тренера», — написал Бурбас в Twitter.

Другой украинский журналист и бывший член исполкома Украинской ассоциации футбола (УАФ) Артём Франков заявил, что у него нет ни малейшего подтверждения информации о возвращении Сёмина в Киев.

А вот бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев признался, что не удивится, если Юрий Павлович вновь возглавит «Динамо». Однако, по его словам, приоритетом для Сёмина всё же является работа на родине.

«Палыч оставил там хороший след — и с точки зрения результата, и с точки зрения всего остального. Игорь Суркис ради Сёмина даже нарушил общечеловеческую заповедь — не входить дважды в одну команду. И всё это тогда было воспринято позитивно — болельщиками, командой, руководителями», — цитирует Игнатьева «РБ-Спорт».

«Сёмин создаст команду, за которую не стыдно»

Неоднозначно отнеслись к возможному возвращению российского специалиста и украинские любители футбола. Многие из них восприняли данные слухи с негативом.

«Да бред полный. Как минимум потому, что Сёмин потом после провала «выгрызал» миллион долларов у Суркиса. А провал был с составом на две головы выше нынешнего», — написал один из пользователей портала dynamo.kiev.ua в комментариях под новостью о Сёмине.

«Скорее Тайсон перейдёт в «Милан», чем Сёмин станет тренером «Динамо», — добавил другой болельщик.

Некоторые припомнили тренеру его интервью журналу «Обозреватель» 2014 года, в котором он назвал правильными действия России в Крыму.

«Назначать сейчас российского тренера хоть семи пядей во лбу, хоть с тремя динамовскими сердцами — значит поругаться с ультрас, да и вообще — подставить себя по полной. Суркис на это не пойдёт», — предположили в комментариях.

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал возможное возвращение Сёмина в «Динамо».

«Если Сёмин придёт, через пару лет этими «деревьями» будут интересоваться «Ювентус» и «Бавария». Сёмин создаст команду, за которую не стыдно. И его эмоции не идут ни в какое сравнение с инфантильностью Михайличенко. А после «Локомотива» мотивация у Палыча запредельная», — отметил один из болельщиков.

«Какая разница, что он говорил про Крым? Это такой же наёмный работник, как футболист или массажист. Его приглашают за профессиональные качества», — напомнил другой.

Выход в полуфинал Кубка УЕФА и отъезд в Москву после разгрома в дерби

Сёмин впервые возглавил «Динамо» в 2008-м. Он стал первым тренером киевлян после распада СССР, не являющимся выходцем из структуры клуба.

Это не помешало россиянину сходу добиться успеха. В весенней части чемпионата Украины команда под его руководством одержала десять побед в 12 матчах и не потерпела ни одного поражения. Однако «Динамо» осталось на втором месте, на три балла отстав от «Шахтёра».

Зато в следующем сезоне бело-синие в борьбе за титул не оставили коллективу из Донецка никаких шансов. Подопечные Сёмина опередили принципиального оппонента на 15 очков.

А в Кубке УЕФА киевляне дошли до полуфинала, но уступили там как раз «Шахтёру». Первый матч в столице завершился вничью — 1:1, а в Донецке победу вырвали «горняки» — 2:1. С аналогичным счётом украинский коллектив в решающем противостоянии одолел немецкий «Вердер».

Однако несмотря на успешное выступление Сёмин по окончании сезона неожиданно решил покинуть «Динамо», чтобы вновь возглавить «Локомотив». Этого Суркис ему так и не простил, хотя позже вернул в команду.

«Считаю, он бросил тогда «Динамо». Причём я не просил у главного тренера никакой компенсации, пошёл ему навстречу, понимая его возраст и долг перед «Локомотивом», — рассказывал позже президент «Динамо» в интервью «Спорт Уик-энд».

Сам Сёмин недавно назвал тот шаг ошибкой и подчеркнул, что ему следовало оставаться в Киеве.

В результате в «Локомотиве» опытный тренер провёл лишь полтора года, после чего вернулся на прежнее место работы. Любопытно, что его в «Динамо» в 2009-м заменил другой маститый отечественный специалист Валерий Газзаев, однако данный период получился для него не слишком удачным.

Сёмин проработал в «Динамо» ещё два года, но титулов больше не завоевал. Под руководством Юрия Павловича бело-синие дважды финишировали в УПЛ вторыми вслед за «Шахтёром». В еврокубках же он может занести себе в актив только выход в групповой этап Лиги чемпионов в 2012-м.

Однако после двух разгромных поражений со счётом — 1:4 в сентябре 2012-го, от ПСЖ в ЛЧ и «Шахтёра» в Кубке страны, Сёмин был отправлен в отставку. Сыграл свою роль и неожиданный отъезд тренера в Москву после неудачи в дерби.

«Мы проиграли «Шахтёру», и я не полетел с командой в Киев в одном самолёте. Был настолько расстроен, что отправился в Москву. Эмоции президента клуба можно понять», — вспоминал специалист в интервью «Спорт-Экспресс».

В свою очередь Суркис признавался, что принял решение об отставке на эмоциях, поскольку после крупного поражения Сёмин не имел права улетать домой.

«Моей ошибкой было то, что я позвал Юрия Павловича во второй раз. Признаю, что не должен был приглашать его в 2010 году. Но вышло так, что у Сёмина не получилось в Москве. Не сложилось у него и после второго пришествия в Киев», — отмечал президент «Динамо».

Тем не менее Суркис и Сёмин до сих пор относятся друг к другу с уважением и не скрывают этого. Так, тренер в недавнем интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что для него было честью поработать в клубе, ассоциирующимся с великим Валерием Лобановским. Он также назвал президента клуба «хозяином своих денег».

А Суркис 11 мая текущего года через официальный сайт «Динамо» поздравил экс-тренера команды с Днём рождения.

«Уверен, в ваших жилах течёт не только красно-зелёная, но и бело-синяя кровь. Надеюсь, вы с таким же теплом, как и я, вспоминаете период работы в Киеве. Тяжёлые и высокие задачи вас никогда не пугали, и это не может не импонировать и не подкупать. Приняв команду в нелёгкое время, вы сумели дать ей новое дыхание, создать новый боеспособный коллектив, вновь вернув «Динамо» на чемпионский путь. До громкой победы на европейской арене оставались последние шаги, и, сложись обстоятельства немного иначе, уверен, что и эта вершина вам бы покорилась», — приводит слова функционера пресс-служба «Динамо».