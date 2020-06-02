Жёсткое интервью Сёмина, конфликт Малафеева с Дзюбой и завершение карьеры Анюкова: что обсуждают перед рестартом РПЛ

Экс главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин дал первое откровенное интервью после ухода из клуба, в котором обвинил действующее руководство в некомпетентности. Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев объяснил, в чём заключался конфликт между ним и Артёмом Дзюбой. Известный защитник Александр Анюков принял решение завершить карьеру, а хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов отправился на операцию в Мюнхен. О главных событиях отечественного футбола в преддверии рестарта чемпионата России — в материале RT.

Возобновление сезона на два дня раньше и масочный режим на стадионах

Действующий сезон РПЛ возобновится 19 июня. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, футбол вернётся в жизнь россиян раньше хоккея и баскетбола. При этом в середине мая исполком РФС установил дату рестарта турнира на 21 июня.

РПЛ на своём официальном сайте уже опубликовала расписание оставшихся матчей. В стартовой встрече 23-го тура 19 июня сойдутся «Крылья Советов» и «Ахмат». Чуть позже померятся силами «Сочи» и «Ростов». 20 июня «Урал» примет «Рубин», «Арсенал» — «Спартак», а ЦСКА — «Зенит».

21-го числа «Локомотив» проэкзаменует «Оренбург», «Уфа» — «Тамбов», а «Краснодар» — «Динамо».

В свою очередь, министр спорта Олег Матыцин подтвердил, что сезон возобновится со зрителями на трибунах. Однако болельщики обязаны будут приходить на стадионы в масках и перчатках и не смогут проносить с собой еду — только воду.

«Матчи 23-го тура будут сыграны с 19 по 21 июня. При проведении будут соблюдены все требования Роспотребнадзора. Исключительно важным является здоровье участников. Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион», — цитирует Матыцина «Р-Спорт» со ссылкой на эфир «России 24».

На прошлой неделе Роспотребнадзор одобрил проведение матчей чемпионата страны со зрителями, но клубы смогут заполнять лишь 10% арен. А «Краснодару» и «Сочи», представляющим Краснодарский край, пока придётся играть при пустых трибунах. Таково решение местных властей.

Откровение Сёмина и недовольство L'One пресс-службой «Локомотива»

В ночь с воскресенья на понедельник в СМИ было опубликовано первое большое интервью с Юрием Сёминым, в котором он рассказал о своём уходе из «Локомотива». 31 мая у тренера истёк контракт с железнодорожниками, и он получил возможность высказаться на эту тему.

Беседа с 73-летним специалистом получилась максимально откровенной. Он жёстко высказался о генеральном директоре клуба Василии Кикнадзе и председателе совета директоров Анатолии Мещерякове. В частности, Сёмин объяснил, что ушёл из «Локомотива», поскольку не хотел быть для них «ручным тренером».

«Пока в клубе работают эти руководители, никакие посты мне не нужны. Чтобы бывать на матчах в Черкизове, либо куплю себе ложу, либо буду ходить к друзьям. Когда захочу. Когда они закончат свою перестройку и придут другие — вернусь. Я «Локомотив» люблю, это огромная часть моей жизни. Этот клуб мне очень многое дал. И он не имеет отношения к этой группе людей», — приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

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Также Сёмин признался, что недоволен процессами комплектования команды. По его словам, составлением списка новичков в столичном коллективе на данный момент занимается «продавец обоев» Андрей Лосюк. Упомянул он и алжирского агента Набиля Мерабтена.

«На этой почве и произошёл мой конфликт с руководителями. Объясните, почему на такой важной должности работает то ли дальний родственник Кикнадзе, то ли не родственник — но в любом случае человек, чья квалификация не соответствует моим представлениям о футболе и солидном клубе? Почему я должен принимать во внимание его рекомендации?» — добавил Сёмин.

Вместе с тем 73-летний специалист признался, что не намерен завершать карьеру и готов вернуться в «Локомотив» в будущем.

«Если будет нормальное предложение — пойду работать. Финансы на этом этапе — не основное. Это могут быть клубы любого уровня, но ФНЛ — нет, ближнего зарубежья — да. Нет такого клуба РПЛ, куда не пойду ни при каких обстоятельствах. Верю ли, что ещё буду главным тренером «Локомотива»? А почему нет? Конечно верю!» — подытожил тренер.

В свою очередь, «Локомотив» попытался проводить тренера, завоевавшего с командой 11 трофеев, достойно. Например, 31 мая, в последний день работы Сёмина в клубе, на медиафасаде здания неподалёку от «РЖД Арены» проигрывался 30-секундный ролик, включающий в себя фотографии специалиста с различными трофеями. А на сайте железнодорожников был опубликован ряд посвящённых специалисту материалов.

На этой почве известный рэпер и поклонник «Локомотива» Леван Горозия даже обвинил пресс-службу клуба в лицемерии, поскольку она никак не отреагировала на информацию о непродлении контракта с Сёминым 14 мая. В ответ директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо заявил, что пресс-служба подготовила к уходу тренера «220 постов благодарности».

Откровения Малафеева о конфликте с Дзюбой

31 мая закончилось действующее соглашение и у заместителя спортивного директора «Зенита» Вячеслава Малафеева, который занял пост в бывшей команде спустя полтора года после завершения спортивной карьеры. Продлевать истекающий контракт бронзовый призёр чемпионата Европы не стал.

А сразу после ухода из «Зенита» он по примеру Сёмина дал подробное интервью о своей работе в стане петербуржцев. Наиболее острым стал вопрос о его взаимоотношениях с Артёмом Дзюбой. По признанию бывшего голкипера, между ними произошёл конфликт перед уходом форварда в аренду в «Арсенал» в 2018-м. Дзюба подчёркивал, что Малафеев не раз его провоцировал и вёл себя «омерзительно».

В ответ функционер объяснил, что, пытаясь пристроить футболиста в другую команду, лишь выполнял указание клуба, поскольку тогдашний главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не хотел работать с нападающим. При этом сам форвард, по словам Малафеева, отказывался покидать Россию.

«Любой нормальный человек в подобной ситуации будет искать возможности для конструктивного диалога. Если ему что-то не нравилось, мы могли всегда это спокойно обсудить. А Дзюба решил делать всё это через прессу, намеренно бил по моей репутации. И это учитывая, что я никак не могу ему ответить. Это ровно то же самое, если бы я вызвал Дзюбу на спарринг и связал ему руки, а сам наносил удары. Одностороннее движение», — цитирует функционера Metaratings.

Также Малафеев рассказал об угрозах, поступавших ему со стороны Ираклия Гегечкори, агента футболиста ЦСКА Ильзата Ахметова. Это, по признанию экс-заместителя спортивного директора «Зенита», происходило во время переговоров о подписании контракта с полузащитником. В ответ Гегечкори назвал Малафеева «выскочкой» и рассказал, что он выступал против появления Ахметова в команде.

Травмы Ахметова и Миранчука и положительные тесты на коронавирус в «Локомотиве»

Между тем сам Ильзат улетел в Мюнхен, где перенёс операцию на плечевом суставе. По словам агента футболиста, повреждение он получил ещё в матче с «Зенитом», но оперативное вмешательство было перенесено в связи с пандемией коронавируса. О сроках восстановления полузащитника будет объявлено позднее.

Не обошлись без повреждений и футболисты другой столичной команды «Локомотива». В пятницу RT обнародовал информацию о травме стопы Антона Миранчука, которую он получил на тренировке. По информации источника, полузащитник выбыл на месяц и может пропустить остаток сезона. Однако в Telegram-канале «Футбольный Биги» появился пост о том, что Антон всё же избежал серьёзного повреждения, отделавшись ушибом.

А вот коронавирус стал серьёзной помехой для железнодорожников. Положительные тесты на COVID-19 сдали уже пятеро футболистов команды, в том числе основной полузащитник Дмитрий Баринов. К счастью, у четырёх из них заболевание протекает бессимптомно, но игроки упустят важное время в подготовке к возобновлению сезона.

Других положительных тестов на коронавирус за прошедшую неделю в РПЛ зафиксировано не было.

Продление контракта с Семаком и окончание карьеры Анюковым

В преддверии возобновления сезона российские клубы пока обходятся без громких покупок, ограничиваясь продлением контрактов с действующими футболистами. А «Зенит» в начале недели подписал новое соглашение с главным тренером Сергеем Семаком. Оно заключено на два сезона с возможность пролонгации ещё на один.

«Неопределённости не было. Всё просто и понятно. Немного затянулось, но это связано с ситуацией, которая сложилась с коронавирусом. В принципе никаких спорных вопросов не было. Рабочие моменты уточнили практически за две встречи. С Александром Ивановичем (Медведев. — RT) обо всём договорились», — цитирует тренера официальный сайт «Зенита».

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В свою очередь, комментируя продление соглашения с Семаком, генеральный директор подчеркнул, что до конца сезона клуб не будет искать новичков. Зато, если верить итальянской прессе, «Зенит» в ближайшее время, похоже, останется без Сердара Азмуна. По информации Calciomercato, иранцем интересуется не только «Наполи», но и «Милан», якобы контактировавший с агентом футболиста.

Между тем, о завершении карьеры на прошлой неделе объявил знаковый для «Зенита» игрок Александр Анюков. Защитник, в 2008-м завоевавший со сборной России бронзу чемпионата Европы, отдал петербуржцам 14 лет. В составе команды с берегов Невы он провёл в общей сложности 417 матчей, в которых забил 13 мячей. Вместе с «Зенитом» футболист пять раз становился чемпионом страны, четыре раза выиграл Суперкубок и два — Кубок России. Также Анюков — обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА.

В июле прошлого года Александр на правах аренды перешёл в родные «Крылья Советов». В нынешнем сезоне РПЛ защитник принял участие в 18 матчах. Однако доигрывать его 37-летний футболист не стал. В ближайшее время он вернётся в «Зенит» и сосредоточится на тренерской деятельности.

Серьёзный ажиотаж у болельщиков вызвала и информация о возможном возвращении Дениса Глушакова в «Спартак», появившаяся в Telegram-канале Mash. Сам футболист заявил, что продлил контракт с «Ахматом» до конца сезона, и пообещал подумать о возможных вариантах продолжения карьеры уже после его окончания.

«Если где-то сказал, что хочу вернуться в «Спартак», так как это особый для меня клуб, то не надо меня сразу туда сватать. Да, у меня серьёзные футбольные амбиции и много сил, чтобы решать большие задачи. Но о любых контрактах будет смысл думать после сезона, сейчас — только работа и задачи команды в турнире», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн моментально опроверг появившуюся в СМИ информацию, а владелец клуба Леонид Федун назвал её о возвращении полузащитника в команду «бредом».

Пока красно-белые ограничились возвращением из аренды в «Рубине» Александра Ташаева. А вот полузащитник Аяз Гулиев, отстранённый от тренировок с первой командой «Спартака» из-за конфликта с тренерским штабом, по информации отечественных СМИ, может вернуться в «Ростов».

Из других заметных трансферных новостей стоит отметить уход из «Урала» Михаила Меркулова. В новом году футболист не принимал участия в матчах екатеринбуржцев из-за конфликта с руководством клуба. А после окончания срока контракта опубликовал в своём Instagram кадр из известного фильма о волшебнике Гарри Поттере, в котором домововёнок Добби обретает свободу, получив носок. Позже Михаил удалил свой пост, а президент «Урала» Григорий Иванов назвал его «дебилом».

По информации СМИ, в ближайшее время левый защитник может на правах свободного агента пополнить состав казанского «Рубина». Леонид Слуцкий остро нуждается в исполнителе на данную позицию.