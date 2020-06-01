Сёмин допустил своё возвращение в «Локомотив»

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин не исключает, что в будущем может снова возглавить команду.
Сёмин допустил своё возвращение в «Локомотив»
  • Reuters

«Верю ли, что ещё буду главным тренером «Локомотива»? А почему нет? Конечно, верю!» — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что готов возглавить и другую команду.

«Если будет нормальное предложение — пойду работать. Финансы на этом этапе — не основное. Уровень клубов? Любой. ФНЛ — нет. Ближнее зарубежье — да», — рассказал 73-летний специалист.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009—2010 годах. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны. Он покинул команду 31 мая в связи с истечением контракта.

Ранее Сёмин рассказал, когда конфликт с руководством «Локомотива» достиг точки невозврата.

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