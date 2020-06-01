Сёмин рассказал, когда конфликт с руководством «Локомотива» достиг точки невозврата

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, когда противостояние с руководителями клуба зашло за ту грань, откуда нет возврата.

«Во время подготовки к весенней части сезона в Катаре Кикнадзе ещё больше, чем раньше, удивил меня с негативной стороны. Он говорит, что для него главное — клуб. Нет, только свои интересы! Кикнадзе не имел права за моей спиной разговаривать с игроками и в какой-то мере настраивать их против тренера», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Он пояснил, что во время подготовки игрока к выступлениям в старте гендиректор предложил ему досрочно уйти из команды за выплату полагающихся до окончания соглашения денег.

«Я же не слепой, всю ситуацию вижу. Это что вообще — такая работа на результат? Фамилию называть не буду, потому что футболист по-прежнему в команде и очень хорошо провёл первые весенние матчи. Но очень благодарен всем игрокам за то, что в раздевалке у нас была идеальная, чисто рабочая атмосфера. Всё, что в ней происходило, там и оставалось. А всё, что было за её пределами, — это сплошные интриги. Я работал во многих командах и никогда в жизни не видел, чтобы группа руководителей работала против результата. А сейчас увидел. Какие бы у нас ни сложились непростые взаимоотношения с Геркусом, он всегда был за результат. В отличие от тех, кто пришёл ему на смену», — добавил специалист.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009—2010 годах. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны. Он покинул команду 31 мая в связи с истечением контракта.

Ранее Сёмин рассказал, почему в «Локомотиве» не стали продлевать с ним контракт.