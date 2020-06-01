Сёмин рассказал, почему в «Локомотиве» не стали продлевать с ним контракт

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, почему руководство клуба не захотело продлевать с ним контракт.

«Причина расставания руководителей «Локомотива» со мной заключается в том, что я для них — не ручной тренер и в определённых моментах им мешаю. Подчёркиваю: не клубу, а лично им. Что касается сроков — ясно, что с Николичем договорились раньше, чем об этом было объявлено. Но в тот момент не предполагали, что чемпионат России продолжится, поэтому контракт с ним и заключили с 1 июня. Все внутри клуба об этом прекрасно знали. Менять эту ситуацию руководство «Локомотива» не стало. Почему — спрашивайте у Анатолия Мещерякова», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что если, по мнению руководства клуба, он не выполнил поставленные перед ним задачи, то было бы правильно, чтобы и руководство ушло в отставку.

«И генеральному директору, и совету директоров в полном составе, и тренеру. Ведь они меня назначали и утверждали, они продлевали со мной контракт. А значит, должны нести за это ответственность», — добавил специалист.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009—2010 годах. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны. Он покинул команду 31 мая в связи с истечением контракта.

Ранее Сёмин рассказал, почему отказался от должности «почётного главного тренера» «Локомотива».