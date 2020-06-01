Сёмин рассказал, почему отказался от должности «почётного главного тренера» «Локомотива»
«Пожму ли я руку Мещерякову и Кикнадзе? На этот вопрос я ответил отказом от каких-либо почётных должностей. Пока в клубе работают эти руководители, никакие посты мне не нужны. Чтобы посещать матчи в Черкизове, либо куплю себе ложу, либо буду ходить к друзьям. Когда захочу», — заявил Сёмин «Спорт-Экспрессу».
73-летний специалист покинул клуб в связи с окончанием срока контакта.
Ранее Сёмин признался, что надеялся остаться во главе «Локомотива».