Сёмин рассказал, почему отказался от должности «почётного главного тренера» «Локомотива»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не остался в клубе из-за председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.

«Пожму ли я руку Мещерякову и Кикнадзе? На этот вопрос я ответил отказом от каких-либо почётных должностей. Пока в клубе работают эти руководители, никакие посты мне не нужны. Чтобы посещать матчи в Черкизове, либо куплю себе ложу, либо буду ходить к друзьям. Когда захочу», — заявил Сёмин «Спорт-Экспрессу».

73-летний специалист покинул клуб в связи с окончанием срока контакта.

Ранее Сёмин признался, что надеялся остаться во главе «Локомотива».