Медведев заявил, что «Зенит» не будет заниматься трансферными вопросами до завершения сезона

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал, что все вопросы, связанные с приобретением новых игроков и продлением контрактов с нынешними футболистами, будут решаться уже после завершения текущего сезона.

«На период доигрывания чемпионата, которое становится всё более реальным, и даже со зрителями, никаких переговоров, в том числе по новым футболистам, мы вести не будем. Чем раньше мы станем чемпионами, тем раньше можно будет вести речь о комплектовании команды на следующий сезон. Потому что зазор будет очень маленький», — приводит слова Медведева пресс-служба «Зенита».

Он отметил, что у руководства клуба есть информация о футболистах, которые могут понадобиться команде.

«Рынок достаточно пассивен, поскольку все сконцентрированы на доигрывании. Тем более что трансферное окно будет открыто тогда, когда будут доиграны основные чемпионаты», — добавил гендиректор клуба.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что турнир будет возобновлён 21 июня.

Ранее «Зенит» объявил о продлении контракта с Сергеем Семаком.