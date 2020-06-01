Медведев заявил, что «Зенит» не будет заниматься трансферными вопросами до завершения сезона

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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал, что все вопросы, связанные с приобретением новых игроков и продлением контрактов с нынешними футболистами, будут решаться уже после завершения текущего сезона.
Медведев заявил, что «Зенит» не будет заниматься трансферными вопросами до завершения сезона
  • РИА Новости

 «На период доигрывания чемпионата, которое становится всё более реальным, и даже со зрителями, никаких переговоров, в том числе по новым футболистам, мы вести не будем. Чем раньше мы станем чемпионами, тем раньше можно будет вести речь о комплектовании команды на следующий сезон. Потому что зазор будет очень маленький», — приводит слова Медведева пресс-служба «Зенита».

Он отметил, что у руководства клуба есть информация о футболистах, которые могут понадобиться команде.

«Рынок достаточно пассивен, поскольку все сконцентрированы на доигрывании. Тем более что трансферное окно будет открыто тогда, когда будут доиграны основные чемпионаты», — добавил гендиректор клуба.

Чемпионат РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что турнир будет возобновлён 21 июня.

Ранее «Зенит» объявил о продлении контракта с Сергеем Семаком.

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