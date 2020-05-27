«Матчи без зрителей — ненастоящий футбол»: экс-врач «Спартака» о коронавирусе в РПЛ и соблюдении рекомендаций на поле

Футбольный сезон в России придётся досрочно завершить, если COVID-19 будет обнаружен в одной из команд после возобновления чемпионата. Об этом в интервью RT заявил бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен. По его мнению, в противном случае лига будет подвергать опасности здоровье футболистов. Кроме того, специалист выразил сомнение, что существующие меры предосторожности на поле во время матчей имеют смысл, так как игроки забывают о них.

— Сразу в нескольких клубах РПЛ зафиксированы случаи заболевания коронавирусом у футболистов, и каждый день их число растёт. Не кажется ли вам, что решение о возобновлении чемпионата 21 июня было преждевременным?

— Полагаю, что РПЛ очень трудно будет возобновить сезон в установленную дату. Команды только возвращаются к тренировкам, начинают готовиться. При этом некоторые игроки болеют. Это хорошо, если человека проверили и нашли вирус, но по-хорошему все команды следует поместить на карантин.

—Иностранные игроки обязаны находиться две недели в режиме самоизоляции в то время, как на тренировки фактически отводят всего три с половиной. Успеют ли они набрать нужную форму?

— Можно только догадываться. Здесь ещё хорошо, что запланировано провести всего восемь туров и у футболистов будет меньше возможностей травмироваться. В целом две-три недели подготовки к первым матчам нужны обязательно, но командные кондиции будут далеки от идеала.

— Стоит ли тренерам-иностранцам и их помощникам ограничить взаимодействие с командами до истечения срока карантина?

— Да, командам логичнее работать без них. Если существует опасность, лучше следовать предписаниям. Понятно, что на базе у каждого свой номер. Но в команде же привыкли всё делать вместе: тренироваться, отдыхать, есть в столовой. Это единый коллектив, который вместе с персоналом насчитывает 50—60 человек. И хочешь не хочешь, а люди вынуждены пересекаться.

— В каком состоянии подойдут к возобновлению сезона те, кто заболел в последнюю неделю?

— Эти ребята совершенно точно не успеют набрать форму. Для начала им необходимо избавиться от последствий вируса. А после им нужна минимум неделя, чтобы приступить к занятиям и вернуться в строй. И это при условии, что у человека всё отлично с иммунитетом. Тем не менее подойти к матчам 21 июня в идеальной форме после болезни ни у кого не получится.

— Те, кто уже переболел и отбыл карантин, могут представлять опасность для партнёров?

— Объясню на примере Романа Зобнина. Раз у него найдены антитела, инфекция уже была в его организме, и тот уже справился. Но всё равно существовал риск передачи вируса, поэтому он правильно сделал, что соблюдал карантин до того, как приступил к тренировкам. Надеюсь, врачи сделали ему компьютерную томографию и убедились в полном выздоровлении.

— Как клубам проводить тренировки, если кто-то из игроков заболеет после возобновления сезона? Ведь тогда отправлять на карантин придётся минимум всю команду.

— Каждому человеку необходимо минимум две-три недели на полное выздоровление. В таком случае уже невозможно тренироваться, а тем более играть. Изначально планировали, что сезон закончится в конце июле, но, если «полыхнёт» снова, непонятно, когда стартует следующий. Если люди хотят сохранить здоровье футболистов, то чемпионат придётся прервать.

— Есть ли смысл в рекомендациях проведения тренировок, согласно которым игрокам во время упражнений стоит держаться друг от друга на расстоянии двух метров?

— Я не представляю, как это воплотить в реальность. Контактов на поле ведь не избежать, при борьбе за мяч игроки всё равно будут находиться ближе. Когда люди в аптеку или магазин идут, то понятно, как эти два метра в очереди рассчитать, а во время матча не будет человека, который будет измерять расстояние между футболистами. К тому же на поле во время матча все эти рекомендации забываются.

— А насколько имеет смысл использование масок во время тренировочного процесса?

— Их можно надевать. Но ситуация такова: через медицинские маски не то что очень тяжело дышать, но они слишком тонкие и их нужно постоянно менять. Учитывая, что грязь и влага скапливаются, то менять их следует каждые 10—15 минут.

— Также рекомендовано исключить рукопожатия и объятия, но, как показывает пример Германии, не все игроки помнят об этом. Справедливо ли как-то наказывать за подобные проявления эмоций?

— Мне кажется, что спортсмены в любом случае будут забывать об этом, так как внимание игроков сконцентрировано на происходящем. Поэтому считаю, что игрокам стоит надевать перчатки, чтобы минимизировать контакты и не так сильно подвергать себя опасности. При этом понятно, что это очень тяжело, так как руки будут потеть и человек будет ощущать себя будто в ванне.

— Но перчатки же не смогут защитить всю руку.

— Можно, конечно, выходить в майках с длинным рукавом, как на осенние или зимние игры… Так или иначе, на поле во время игры футболисты могут не вспомнить о рекомендациях.

— Многие задаются вопросом, почему в стенке игроки стоят близко друг к другу и контактируют на поле, но при этом им не следует обниматься во время празднования голов. Не кажется ли, что в таком случае все рекомендованные меры становятся бессмысленными?

— Конечно, это всё бесполезно. На улице человек будет следить за тем, касается ли он других людей. Но на поле мысли только о футболе.

— Как уменьшить риск инфицирования во время матчей?

— Я не представляю, что ещё можно сделать. Разве только зрителей не допускать на трибуны. А на самом поле как повлиять на ситуацию? В масках и перчатках, допустим, попробуют играть, но это тяжело. Естественно, лучше лишний раз не прикасаться друг к другу, если есть возможность.

— Вы затронули тему проведения игр без болельщиков. Сильно ли это повлияет на футболистов?

— Матчи без зрителей — уже не настоящий футбол. И на спортсменов отсутствие антуража будет влиять с психологической точки зрения. Они будут выкладываться только процентов на 70 своих возможностей. Когда есть болельщики, то эмоции совсем другие.

— Если Роспотребнадзор не примет рекомендации по соблюдению правил тренировок, то стоит ли РПЛ в очередной раз задуматься о досрочном завершении сезона?

— Мне кажется, что его стоит завершить сейчас. Не нужно тренироваться. Нельзя при этом сказать с уверенностью, когда стоит начать готовиться к новому сезону. На данный момент мы видим большие цифры по заболевшим. Поэтому никто не может дать гарантий, когда станет достаточно безопасно. Если в ближайшее время число инфицированных будет стремительно уменьшаться, а люди смогут вернуться к повседневной жизни, тогда об этом уже стоит заикаться. В Китае с начала эпидемии прошло четыре месяца, но даже там пока не готовы к открытию школ и торговых центров. Открыты только промышленные предприятия, а также парки и музеи, но с ограничениями.

— Когда лучше начать задумываться о проведении чемпионата России?

— Если я правильно всё понимаю, то вернуться к нормальной жизни удастся только в середине июня. Тогда надо будет посмотреть на количество заболевших, а затем уже делать и прогнозы по поводу футбола.