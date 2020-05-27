«Матчи без зрителей — ненастоящий футбол»: экс-врач «Спартака» о коронавирусе в РПЛ и соблюдении рекомендаций на поле

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Артём Андриянов
Футбольный сезон в России придётся досрочно завершить, если COVID-19 будет обнаружен в одной из команд после возобновления чемпионата. Об этом в интервью RT заявил бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен. По его мнению, в противном случае лига будет подвергать опасности здоровье футболистов. Кроме того, специалист выразил сомнение, что существующие меры предосторожности на поле во время матчей имеют смысл, так как игроки забывают о них.
«Матчи без зрителей — ненастоящий футбол»: экс-врач «Спартака» о коронавирусе в РПЛ и соблюдении рекомендаций на поле
  • © ФК «Спартак»

 Сразу в нескольких клубах РПЛ зафиксированы случаи заболевания коронавирусом у футболистов, и каждый день их число растёт. Не кажется ли вам, что решение о возобновлении чемпионата 21 июня было преждевременным?

— Полагаю, что РПЛ очень трудно будет возобновить сезон в установленную дату. Команды только возвращаются к тренировкам, начинают готовиться. При этом некоторые игроки болеют. Это хорошо, если человека проверили и нашли вирус, но по-хорошему все команды следует поместить на карантин.

Иностранные игроки обязаны находиться две недели в режиме самоизоляции в то время, как на тренировки фактически отводят всего три с половиной. Успеют ли они набрать нужную форму?

— Можно только догадываться. Здесь ещё хорошо, что запланировано провести всего восемь туров и у футболистов будет меньше возможностей травмироваться. В целом две-три недели подготовки к первым матчам нужны обязательно, но командные кондиции будут далеки от идеала.

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— Стоит ли тренерам-иностранцам и их помощникам ограничить взаимодействие с командами до истечения срока карантина?

— Да, командам логичнее работать без них. Если существует опасность, лучше следовать предписаниям. Понятно, что на базе у каждого свой номер. Но в команде же привыкли всё делать вместе: тренироваться, отдыхать, есть в столовой. Это единый коллектив, который вместе с персоналом насчитывает 50—60 человек. И хочешь не хочешь, а люди вынуждены пересекаться.

 В каком состоянии подойдут к возобновлению сезона те, кто заболел в последнюю неделю?

— Эти ребята совершенно точно не успеют набрать форму. Для начала им необходимо избавиться от последствий вируса. А после им нужна минимум неделя, чтобы приступить к занятиям и вернуться в строй. И это при условии, что у человека всё отлично с иммунитетом. Тем не менее подойти к матчам 21 июня в идеальной форме после болезни ни у кого не получится.

 Те, кто уже переболел и отбыл карантин, могут представлять опасность для партнёров?

— Объясню на примере Романа Зобнина. Раз у него найдены антитела, инфекция уже была в его организме, и тот уже справился. Но всё равно существовал риск передачи вируса, поэтому он правильно сделал, что соблюдал карантин до того, как приступил к тренировкам. Надеюсь, врачи сделали ему компьютерную томографию и убедились в полном выздоровлении.

— Как клубам проводить тренировки, если кто-то из игроков заболеет после возобновления сезона? Ведь тогда отправлять на карантин придётся минимум всю команду.

— Каждому человеку необходимо минимум две-три недели на полное выздоровление. В таком случае уже невозможно тренироваться, а тем более играть. Изначально планировали, что сезон закончится в конце июле, но, если «полыхнёт» снова, непонятно, когда стартует следующий. Если люди хотят сохранить здоровье футболистов, то чемпионат придётся прервать.

Есть ли смысл в рекомендациях проведения тренировок, согласно которым игрокам во время упражнений стоит держаться друг от друга на расстоянии двух метров?

— Я не представляю, как это воплотить в реальность. Контактов на поле ведь не избежать, при борьбе за мяч игроки всё равно будут находиться ближе. Когда люди в аптеку или магазин идут, то понятно, как эти два метра в очереди рассчитать, а во время матча не будет человека, который будет измерять расстояние между футболистами. К тому же на поле во время матча все эти рекомендации забываются.

— А насколько имеет смысл использование масок во время тренировочного процесса?

— Их можно надевать. Но ситуация такова: через медицинские маски не то что очень тяжело дышать, но они слишком тонкие и их нужно постоянно менять. Учитывая, что грязь и влага скапливаются, то менять их следует каждые 10—15 минут.

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Также рекомендовано исключить рукопожатия и объятия, но, как показывает пример Германии, не все игроки помнят об этом. Справедливо ли как-то наказывать за подобные проявления эмоций?

— Мне кажется, что спортсмены в любом случае будут забывать об этом, так как внимание игроков сконцентрировано на происходящем. Поэтому считаю, что игрокам стоит надевать перчатки, чтобы минимизировать контакты и не так сильно подвергать себя опасности. При этом понятно, что это очень тяжело, так как руки будут потеть и человек будет ощущать себя будто в ванне.

— Но перчатки же не смогут защитить всю руку.

— Можно, конечно, выходить в майках с длинным рукавом, как на осенние или зимние игры… Так или иначе, на поле во время игры футболисты могут не вспомнить о рекомендациях.

Многие задаются вопросом, почему в стенке игроки стоят близко друг к другу и контактируют на поле, но при этом им не следует обниматься во время празднования голов. Не кажется ли, что в таком случае все рекомендованные меры становятся  бессмысленными?

— Конечно, это всё бесполезно. На улице человек будет следить за тем, касается ли он других людей. Но на поле мысли только о футболе.

— Как уменьшить риск инфицирования во время матчей?

— Я не представляю, что ещё можно сделать. Разве только зрителей не допускать на трибуны. А на самом поле как повлиять на ситуацию? В масках и перчатках, допустим, попробуют играть, но это тяжело. Естественно, лучше лишний раз не прикасаться друг к другу, если есть возможность.

— Вы затронули тему проведения игр без болельщиков. Сильно ли это повлияет на футболистов?

— Матчи без зрителей — уже не настоящий футбол. И на спортсменов отсутствие антуража будет влиять с психологической точки зрения. Они будут выкладываться только процентов на 70 своих возможностей. Когда есть болельщики, то эмоции совсем другие.

Если Роспотребнадзор не примет рекомендации по соблюдению правил тренировок, то стоит ли РПЛ в очередной раз задуматься о досрочном завершении сезона?

— Мне кажется, что его стоит завершить сейчас. Не нужно тренироваться. Нельзя при этом сказать с уверенностью, когда стоит начать готовиться к новому сезону. На данный момент мы видим большие цифры по заболевшим. Поэтому никто не может дать гарантий, когда станет достаточно безопасно. Если в ближайшее время число инфицированных будет стремительно уменьшаться, а люди смогут вернуться к повседневной жизни, тогда об этом уже стоит заикаться. В Китае с начала эпидемии прошло четыре месяца, но даже там пока не готовы к открытию школ и торговых центров. Открыты только промышленные предприятия, а также парки и музеи, но с ограничениями.

— Когда лучше начать задумываться о проведении чемпионата России?

— Если я правильно всё понимаю, то вернуться к нормальной жизни удастся только в середине июня. Тогда надо будет посмотреть на количество заболевших, а затем уже делать и прогнозы по поводу футбола.

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