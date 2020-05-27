Писарев об инциденте с Гулиевым: многие неадекватны, потому что долго сидели в самоизоляции

Экс-наставник молодёжной сборной России Николай Писарев высказался по поводу инцидента с игроком «Спартака» Аязом Гулиевым.

Ранее спортсмен был переведён в «Спартак-2» из-за нарушения дисциплины на одном из командных мероприятий.

«В молодёжной команде Аяз себя не вёл подобным образом, потому что был помоложе, наверное. Он был достаточно спокойным, тихим и дисциплинированным. Возможно, сейчас он себя так повёл в силу своего характера, он импульсивный, мог что-то сказать на эмоциях. Не забывайте, что сейчас ещё такая ситуация со всеми ограничениями и самоизоляцией, что она тоже влияет на людей. Многие неадекватны, потому что долго сидели в самоизоляции и переживали», — приводит слова Писарева «Чемпионат».

По словам специалиста, в молодёжной сборной Гулиев так себя не вёл.

Ранее сообщалось, что игрок ЦСКА Алан Дзагоев раскрыл причины, по которым не уехал играть в Европу.