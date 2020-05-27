Дзагоев объяснил, почему не уехал играть в Европу

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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев объяснил, почему не стал пробовать свои силы в одном из зарубежных чемпионатов.
Дзагоев объяснил, почему не уехал играть в Европу
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Я всегда говорил, что готов уехать в Европу. Но всё зависит от предложения — хотят нас видеть в клубах Европы или нет. Ни одного официального предложения мне никогда не было. Какие-то слухи — да, но до дела так и не дошло», — приводит слова футболиста gq.ru.

По мнению Дзагоева, из молодых игроков ЦСКА к выступлениям в Европе готовы Ильзат Ахметов и Иван Обляков. Кроме того, спортсмен вспомнил, что некоторое время назад в Англии проявляли интерес к Фёдору Чалову.

Ранее Дзагоев заявлял, что сезон РПЛ можно доиграть без проблем.

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