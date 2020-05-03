Дзагоев считает, что сезон РПЛ можно доиграть без проблем

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Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев поделился мыслями о возможном возобновлении сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Дзагоев считает, что сезон РПЛ можно доиграть без проблем
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Обидно, я только начал набирать форму. Нам доиграть восемь туров осталось. Две игры в неделю — это четыре недели. Вообще без проблем! Доиграть можно будет, учитывая перенос Евро. Дальше можно дать меньше паузу, дать игрокам неделю, десять дней и дальше готовиться», — приводит слова Дзагоева пресс-служба ЦСКА.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров. 

Ранее Виталий Мутко высказал мнение, что лучше доиграть сезон РПЛ.

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