Мутко считает, что лучше доиграть сезон РПЛ

Бывший министр спорта и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко высказался по поводу возможного возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«К вопросу доигрывания РПЛ нужно подходить прагматично. Нужно опираться на мнение клубов. Но важно получить и мнение властей по массовым мероприятиям. Есть вероятность, что они могут быть запрещены до сентября, как во Франции», — цитирует Мутко «Чемпионат».

Он отметил, что затягивание решения о возможном возобновлении никому не идёт на пользу, а ключевое значение будет иметь мнение властей по вопросу проведения спортивных мероприятий.

«Конечно, желательно доиграть чемпионат, чтобы был соблюдён спортивный принцип. Если не доиграть, осадок всё равно останется. С решением лучше не затягивать, клубам тяжело. Нужно посмотреть и найти решения по зарплатам, стабилизации курса», — добавил Мутко.

Российская премьер-лига была приостановлена после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.

Ранее Мутко назвал глупостью идею расширения РПЛ до 18 команд.