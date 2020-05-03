Мутко назвал глупостью идею расширения РПЛ до 18 команд

Бывший министр спорта и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко поделился мнением по поводу возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд.

«Разговоры о расширении РПЛ до 18 команд — абсолютная глупость. Кем вы собрались расширять лигу? Это ненужные шараханья. В целом я за, 18 клубов — оптимальное количество, должно быть больше матчей. Но для этого нужны экономические предпосылки», — цитирует Мутко «Чемпионат».

По его мнению, на данный момент стоит задача сохранить 16 команд в Премьер-лиге, так как источники дохода отсутствуют, капитализировать домашний чемпионат мира сильно не вышло, а затем ещё началась пандемия.

«В этом вся проблема. Расширяться нам рановато. Должна быть экономика, рост уровня жизни и так далее. Это же огромный труд, нужно этим заниматься», — добавил Мутко.

Ранее «Крылья Советов» выступили за расширение РПЛ до 18 команд.