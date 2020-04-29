«Крылья Советов» выступили за расширение РПЛ до 18 команд

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Председатель совета директоров самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Фетисов считает, что необходимо увеличить количество команд в Российской премьер-лиге (РПЛ) до 18.
«Крылья Советов» выступили за расширение РПЛ до 18 команд
  • РИА Новости

«Сейчас в связи со сложившейся обстановкой, когда матчи приостановлены и клубы ждут от руководства РПЛ выработки окончательной позиции, вопрос о числе команд вновь стал актуален. Наша позиция — 18 команд. Почему? Потому что, во-первых, это значит большее число матчей, соответственно, будет рост мастерства молодых футболистов», — цитирует Фетисова РИА Новости.

Он отметил, что клуб был за расширение лиги и до приостановки сезона, а также подчеркнул, что во всех лучших европейских лигах играет больше команд, чем в России.

Ранее комментатор Геннадий Орлов поддержал РПЛ.

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